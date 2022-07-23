Üyeler tatile çıktı, komisyon toplanamadı

Asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplanacağı açıklanan Asgari Ücret Komisyonu, işveren ve devlet tarafından bazı üyelerin yurt dışında olması nedeniyle nisaba takıldı ve toplanamadı. Toplantı önümüzdeki haftaya ertelenirken, Bakan Taçoy “Asgari ücrete yüzde 56,76 artış imkânsız” açıklamasını yaptı









Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere dün gerçekleştireceği toplantı, önümüzdeki haftaya ertelendi.

İtirazlar üzerine dün yeniden bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu nisaba takıldı, toplanamadı.

İşveren ve devlet tarafından bazı üyelerin yurt dışında olması nedeniyle dün nisaba takılan komisyon toplantısı, önümüzdeki haftaya ertelendi.

Komisyonun yeniden toplanmaması halinde bu ay asgari ücret; brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak yürürlükte olacak.

Komisyonun toplanma çalışmaları sırasında sendikalarla görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bu sırada ilgili sendika temsilcileriyle görüşme yaptı.

Toplantı denemesine Bakanlık binası önünde eylem yapan sendikaların başkan ve temsilcileri yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı, toplantıda tartışmalar yaşandı.

Taçoy, bakanlığın teknik birimlerinin mesleki, eğitim durumu ve bunun gibi niteliklere bağlı olmak üzere birden fazla asgari ücret saptanması yönünde çalışmalar yaptığını söyledi.

Taçoy, bu çalışmaların bir sonraki toplantıda masaya sunulacağını kaydetti.

‘Asgari ücret Hayat Pahalılığı üzerinden tartışılmalıdır’ söylemlerinin doğru olmadığını belirten Bakan Taçoy, komisyonun toplanamaması durumunda yasa gereği asgari ücretin 6 bin 90 TL kalacağını da hatırlattı.

Bakan Hasan Taçoy, toplantı açılmadan itirazların değerlendirilemeyeceğini, böylece bu ay da yürürlükteki rakamın uygulanacağını ifade etti.

Haftaya yeniden toplantı çağrısı yapacağını söyleyen Taçoy, “Asgari ücrete yüzde 56,76 artış şu şartlarda imkânsız” dedi.

“Masa 8 bin 600’le başlayacak deyip bunu ileriye götürmeyen bir zihniyet işçiyi mevcut rakama mahkûm eder” diyen Taçoy, ülkedeki çalışma yaşamı hakkında istatistik bilgiler paylaştı.

Bakan Taçoy, veriler ışığında, mesleklere göre asgari ücret farklılıkları olması, ev hizmetlerinde bulunanların asgari ücretlerinin ayrılması, vatandaş ve çalışma izinli olanlara farklı asgari ücretler verilmesi gibi çözümleri daha önce de ortaya koyduklarını dile getirdi.

Bu konuda çalışma yapmaya devam ettiklerini anlatan Bakan Taçoy, ekonomiyi kapsamlı şekilde ele aldıklarını, gelinen noktada tek asgari ücretle devam edilemeyeceğini kaydetti.

Asgari ücret konusunun devlet açısından ceza ve menfaatler bakımından da önemli olduğunu ifade eden Taçoy, aile büyüklüğü ve yaşam koşullarına bakılarak mevcut rakamın belirlendiğini söyledi, “yüzde 30 hayat pahalılığı olursa masayı tekrar kurarız” dediklerini belirtti.

Masa açılmazsa hiçbir tartışma yapılamayacağını yineleyen Taçoy, “Önümüzdeki hafta masayı bir daha kurma yoluna gideceğiz ve hangi noktada duracağımızı gündeme getireceğiz” dedi.



