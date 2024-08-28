Utandıran manzara

Sahillerin yoğunlukta kullanıldığı bölgeler günde iki kez temizleniyor ama temizlik sonucunda ertesi gün yine çöplerde aynı görüntüler yaşanıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanlığı “Temiz Sahiller” düşüncesi kapsamında başlattığı sahil temizliklerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Sahillerin yoğunlukta kullanıldığı bölgelerde gençlerden hizmet alınarak yürütülen proje her gün sürüyor.

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu ve Akdeniz sahillerinde 5 farklı grup sabah ve akşam saatlerinde günde 2 sefer olmak üzere, belirlenen alanlarda temizlik yapılıyor.

Ancak yapılan temizlik sonucunda ertesi gün yine aynı görüntüler yaşanıyor.

Söz konusu alanlarda çöp bidonları olmasına rağmen, atıkların çevreye gelişi güzel bırakıldığı, özellikle akşam saatlerinde yapılan temizlikte daha fazla çöp toplandığı gözlemleniyor.