Utanç verici bir manzara

Sorumsuz kişilerin Dipkarpaz’daki Altın Kumsal sahiline bıraktıkları çöpler, utanç verici bir manzara oluşturuyor

Murat ASLAN

Dipkarpaz’daki doğa harikası Altın Kumsal, çevreye duyarsız kişilerin attığı çöplerle doldu. Ülkemizin en güzel kumsalının bulunduğu bölge olan ve caretta caretta türü kaplumbağalarının da yumurtlama alanı olan Dipkarpaz’daki Altın Kumsal her geçen gün çöplüğe boğuluyor.

Sahilin güzelliğiyle birçok fotoğraf severin çektiği fotoğraflarına konu olan Altın Kumsal’da son zamanlarda gerek denizden gelen atıklar gerekse bilinçsiz ve çevre düşmanı kişilerin bıraktığı çöpler bu güzelliği utanç verici bir manzaraya dönüştürüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu bu bölgeye giden bazı çevre dostu vatandaşlarımız, Altın Kumsal’da gördükleri çöp yığınları karşısında adeta yıkıldıklarını dile getirdiler.

Vatandaşlarımız “Koruma bölgesi olmasına rağmen güzelim kumsal boydan boya çöple doluydu. Denizden gelen kırık plastik ayrı, oraya yüzmeye veya eğlenmeye gidenlerin ardında bıraktığı çöpler adanın bu en el değmemiş kumsalını kaplıyor maalesef” dediler.

Buraya çöp bırakan kişileri eleştiren vatandaşlar “Sanırız bu insanlar ‘nasıl olsa herkes atmış çöpünü bizim birkaç pet şişemiz, üç beş izmaritimiz neyi değiştirir’ diye düşünmekteler. Oysa böyle böyle çöp yığınları oluşur” diyerek sitem ettiler.

Bu gibi doğa harikası yerlere sahip çıkmak gerektiğini ve buraları gelecek nesillere bırakmak gerektiğini belirten vatandaşlarımız “Hiç değilse çocukları bu korkunç cahillikten kurtarmalı ve bilinçlendirmeliyiz” diye konuştular..

Bu arada Dipkarpaz Belediyesi'nin buranın kirliliğinde büyük pay sahibi olduğunu da belirten vatandaşlarımız Dipkarpaz Belediyesi’ne seslenerek “Burası sizin sorumluluğunuzdaysa gerekeni yapmak görevinizdir. Sizi görev başına davet ediyoruz!” dediler.

