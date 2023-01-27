“Utanç verici bir manşet”

Kıbrıs Gazetesi’nin “Aşk Cinayeti” şeklinde manşet atması, büyük tepki çekti. Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Gazetesi’nin bu manşetini “utanç verici” olarak nitelendirdi

Kıbrıs Gazetesi’nin İskele’de önceki gün cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur ile ilgili “Aşk Cinayeti” şeklinde manşet atması, manşette Reessur’un cesedinin çekilmiş fotoğrafını yayınlaması ayrıca, cinayetle ilgili kulaktan duyma bilgileri yazarak cinayeti magazinleştirmesi, kamuoyunda sert tepki gördü.

Basın örgütleri, birçok siyasi ve çok sayıda vatandaş Kıbrıs Gazetesi’ne tepkisini dile getirdi.

Bilindiği üzere AKSA’nın da içinde bulunduğu Kıbrıs Yeşil Vatan Medya Grubu, bir süre önce Kıbrıs Gazetesi’ni Asil Nadir’den 5 milyon dolara satın almıştı.

Kıbrıs Gazetesi’nin Genel Koordinatör ve Genel Yayın Yönetmenliğine ise Özer Kanlı getirilmişti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs Gazetesi’nin Dünkü sayısında cinayet haberi için kullandığı “Aşk cinayeti” manşetini yanlış ve utanç verici bulduğunu belirterek, cinayet haberleri konusunda etik ilkelere uyulması çağrısı yaptı.

KTGB Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “16 yaşında bir genç kızın 21 yaşındaki bir başka genç tarafından hunharca öldürülmesi tüm toplum bireyleri gibi biz gazetecilerin de yüreğini yaktı” denilerek, meydana gelen olayları hızlı ama doğru biçimde kamuoyuna ulaştırma, halkı bilgilendirme temel görevi olan basın mensuplarının, cinayet haberleri konusunda hassasiyet göstermesinin etik kurallar gereği olduğu belirtildi.

KTGB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yıllarca sürdürdüğü çabayla, hem Medya Etik Kurulu’nun oluşumunu ve çalışmasını sağlamış hem de üyeleri için eğitimler düzenleyerek medya etik ilkeleriyle ilgili bir duyarlılık yaratmıştır.

Bu bağlamda, Kıbrıs Gazetesi’nin bugünkü sayısında cinayet haberi için kullandığı 'Aşk cinayeti' manşetinin ve öldürülen genç kızın cesedinin fotoğraflarını yayımlamasının medya etik ilkeleri ile uzaktan yakından alakası yoktur, yanlıştır ve utanç vericidir.

Söz konusu gazete yöneticilerini bu yanlışı tekrarlamamaları için uyarırken, Medya Etik Kurulu’na da gerekli şikayeti yapacağımızı bildiriyor, tüm meslektaşlarımızı da meslek ilkeleri konusunda daha hassas olmaya çağırıyoruz”

