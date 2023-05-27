“Utanç verici bir durum”

KTÖS dün 12 okulda greve gitti. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Türkiye’den öğretmen talep edilmesinin utanç verici olduğunu kaydetti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “deprem risk raporunda öncelikli olmalarına rağmen ileri tetkikleri yapılmadığı” gerekçesiyle bugün 12 okulda greve gitti.

Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” konulu basın açıklaması yapan sendika yetkilileri, güvenli bir okul ve eğitim ortamı için 13 maddelik taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş konuşmasında, Türkiye’den öğretmen talep edilmesini eleştirdi. Ülkede işsiz öğretmenler olduğunu dile getiren Maviş, “Bu ülkenin yetişmiş insan gücü, bilgi, beceri ve potansiyeli var” dedi.

14 farklı branşta TC Eğitim Bakanlığı’na bağlı 280 öğretmenin halihazırda okullarda görev yaptığını dile getiren Maviş, tüm öğretmenlerin emeklerine teşekkür edilerek, Türkiye’den öğretmen talep edilmesinin sonlandırılmasını istedi. Maviş, “bu durumun utanç verici olduğunu” savundu.

“EYLÜL AYINDA KONTEYNER SINIF, KONTEYNER OKUL, ÇADIR İSTEMİYORUZ”

İlköğretimde 5 okulda binaların boşaltıldığını, 3 okula konteyner sınıflar konulduğunu, 2 okulda ise binaların kullanılmadığını ifade eden Maviş, “Eylül ayında konteyner sınıf, konteyner okul, çadır istemiyoruz” dedi. Maviş, binaların tamir edilmesi, yeniden yapılması gerektiğini kaydetti.

Ailelere de seslenen Burak Maviş, “Okullar kalabalık ise, binalar riskli ise, öğrenci, öğretmen mutsuz ise, sizlerden tuvalet kağıdı için bile para talep ediliyor ise bundan Eğitim Bakanlığı sorumludur” dedi.

Çocukların eğitiminin teminatının öğretmen olduğunu vurgulayan Maviş, ailelerin bu konuda öğretmene güven duymaya devam etmesi gerektiğini belirterek, birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Okulların bugün okul yöneticileri, öğretmenler ve ailelerin sayesinde ayakta durduğunu dile getiren Maviş, Eğitim Bakanı’na istifa çağrısı yaptı.

Değirmenlik Okul Aile Birliği Başkanı Recep Güler de, çocukların okulda can güvenliği olmadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet etti.

