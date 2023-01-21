Utanç verici bir durum!

Ülkede akaryakıt krizi bitmek bilmiyor. Benzin almak için K-Pet istasyonlarına giden sürücüler dün de "Benzin kalmadı." cevabıyla karşılaştı

Ülkede akaryakıt krizi dün de devam etti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada K-Pet’e 4 bin tonluk akaryakıtın Perşembe günü ulaşacağını belirtmişti.

Ancak ne Perşembe günü ne de dün akaryakıt gelmedi, kriz devam etti.

Benzin almak için K-Pet istasyonlarına giden sürücüler dün de "Benzin kalmadı." cevabıyla karşılaştı.

Bazı sürücüler Güney’e geçip daha pahalı fiyattan benzin almak zorunda kaldı, kimileri aracını kullanamadı.

K-Pet Genel Müdürü Malik İşimtekin, akaryakıt verememe nedenlerinin zam değil, hava şartları olduğunu belirtti; geciken akaryakıt gemisi olduğunu ifade etti. İşimtekin, bu gecikmenin zam kaynaklı olmadığının altını çizdi. İşimtekin, “Eğer zam için yapsaydık, akaryakıtı dün vermeye başlardık.” dedi.

İşimtekin, son olarak iki geminin akaryakıt tahliyesi için yolda olduğunu sözlerine ekledi.

