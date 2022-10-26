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Üstün başarı gösteren 6 gümrük personeline ödül

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Ülkeye girişlerde uyuşturucu tespit eden 6 gümrük personeli, Maliye Bakanı Alişan Şan tarafından ödüllendirildi

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Üstün başarı gösteren 6 gümrük personeline ödül
 
Maliye Bakanı Alişan Şan, ülkeye girişlerde uyuşturucu tespit eden 6 gümrük personelini, üstün gayret ve başarılarından ötürü takdir ederek ödüllendirdi.
Personelin gayretli çabasını dikkate alan Maliye Bakanı Alişan Şan, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci ve söz konusu personel ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi ardından, “Gümrük ve İstihsal Yasası” altındaki yetkiyi kullanarak ödül takdim etti.
Ödülün şekli ve miktarının değil, niteliğinin önemli olduğuna vurgu yapan Maliye Bakanı Alişan Şan, takdir edilmenin, insanı güdüleyen, motivasyon veren en önemli etken olduğunu, moral ve çalışma azmini de yükselttiğinin bilincinde olduklarını kaydederek; “Devletine bağlı, halkın huzuru için çalışan sizleri canı gönülden kutluyorum” dedi.
Söz konusu gümrük personelleri, geçen yıl içerisinde farklı şubelerde, görevleri sırasında ülkeye girişlerde uyuşturucu tespit etmişti.
 
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