Üstel’in ilk testi negatif

GIYNIK’a konuşan Üstel, sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir semptom gözükmediğini belirtti. Sürecin sıkıntılı olduğunu da aktaran Üstel, “Kolay bir süre içerisinde değiliz. Pandemi otelinde bekliyoruz. Bir iki gün sonra yine bir test yapılacak inşallah pozitif olmadan çıkacağız” ifadelerine yer verdi.
Pandemi otelindeki şartlarına da değinen Üstel “Bir odanın içinde kapalı olmak, dışarı çıkamamak sıkıntılı bir süreç ancak burada bizlere iyi bakılıyor. Kahvaltımız ve yemeklerimiz iyi. İnşallah bu günleri halkımız olarak geride bırakıp Covid’i yeneceğiz” dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.