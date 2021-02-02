Üstel’in ilk testi negatif

PCR testi pozitif çıkan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci’nin temaslısı olması nedeniyle pandemi otelinde gözlem altında tutulan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, test sonuçları negatif çıktı.

GIYNIK’a konuşan Üstel, sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir semptom gözükmediğini belirtti. Sürecin sıkıntılı olduğunu da aktaran Üstel, “Kolay bir süre içerisinde değiliz. Pandemi otelinde bekliyoruz. Bir iki gün sonra yine bir test yapılacak inşallah pozitif olmadan çıkacağız” ifadelerine yer verdi.

Pandemi otelindeki şartlarına da değinen Üstel “Bir odanın içinde kapalı olmak, dışarı çıkamamak sıkıntılı bir süreç ancak burada bizlere iyi bakılıyor. Kahvaltımız ve yemeklerimiz iyi. İnşallah bu günleri halkımız olarak geride bırakıp Covid’i yeneceğiz” dedi.

