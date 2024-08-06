Üstel’den ‘istikrar’ vurgusu

UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, UBP Genel Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı. “İktidar ve istikrar" vurgusu yapan Üstel, “Biz çalıştık, hükümet başardı, ülkemiz kazandı. Şimdi sırada başlattığımız tüm projeleri tamamlamak var” ifadelerini kullandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, UBP Genel Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı. Üstel, 21 Eylül’de yapılacak UBP 23. Olağan Kurultayı’nın “iktidarda ve istikrarla devam etme kurultayı” olduğunu söyledi.

Gelecek ay yapılacak Kurultay’ın önemine dikkat çeken Üstel, yaşanabilecek istikrarsızlıkların hükümete de yansıyacağını kaydederek, bu Kurultay’ın aynı zamanda “yeni hükümet krizlerine onay vermeme kurultayı” olduğunu belirtti.

UBP Genel Başkanı Üstel, 23. Olağan Kurultayı'nda UBP Genel Başkanlığı'na resmi adaylık başvurusunu dün yaptı.

Köşklüçiftlik’teki UBP Genel Merkezi’ne saat 10.00 sıralarında eşiyle birlikte gelen Üstel, başvurusunu UBP Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’na sundu.

Üstel, daha sonra basına açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık görevini devraldığı günden beri, ülkede yıllardır sonuçsuz kalan pek çok büyük projeyi ve reformu gerçekleştirmenin onurunu yaşadığını ifade eden Üstel, tamamladıkları bazı projeleri sıralarken şöyle konuştu:

“Gerçekleşmez denen Belediyeler Reformu’nu, açılmaz denen Yeni Havalimanı’nı, bitmez denen Lefke-Güzelyurt, Babalan-Yenierenköy, Girne – Alsancak çevre yolu projelerini tamamladık. Yıllardır atıl duran Girne ve Güzelyurt Hastane projelerini yeniden başlattık. Bitiriyoruz. Yıllardır istihdam edilmeyen engellilerimizi istihdam ettik. Yıllar sonra yeniden sosyal konut projelerini başlattık.

Halkımıza bazı hükümetler gibi maaş krizleri yaşatmadık. Yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen kamu çalışanlarımıza, özel sektör çalışanlarımıza tarihte görülmemiş maaş iyileştirmeleri yaptık. Asgari ücreti döviz bazında Avrupa’nın en yüksek birkaç asgari ücretinden biri haline getirdik. İş dünyamıza, sanayicimize, tarımcımıza, hayvancımıza, çiftçimize tarihte görülmemiş teşvikler verdik. Üstelik bunları söz verdiğimiz zamanlarda ödedik. Kadın girişimcilerimize, hibeler, krediler ve destekler sağladık.”

İlk evim desteği, kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması, şehit ailelerine tapuların dağıtılması gibi başarıları da hatırlatan Üstel, çalıştıklarını ve sonucunda ülkenin kazandığını kaydetti.

Sırada tüm projeleri tamamlamak ve yeni projelere başlamak olduğunu belirten Üstel, “Kimsenin kuşkusu olmasın, üyelerimizin büyük desteğiyle daha da güçlendireceğimiz iktidarımızla verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz.” dedi.

Üstel, Türkiye ile ilişkilerde son dönemlerin en uyumlu günlerinin yaşandığını da belirterek, imzalanan her protokolle kaynaklarda yeni rekorlara imza atıldığını, ikili ilişkilerde ciddi bir güven tesis edildiğini, gerçekleştirilemeyecek veya acil olmayan konuların açıkça konuşulabildiğini söyledi.

Üstel, siyasi istikrarla hükümete güvenin arttığını ifade etti.

Bu istikrarlı gidişten rahatsız olanların varlığına da işaret eden Üstel, bu nedenle Kurultay’ın çok önemli olduğunu dile getirdi ve şöyle dedi:

“Bu Kurultay sadece bir başkanlık seçimi değildir. Bu Kurultay’ı sıradan bir başkanlık seçimi olarak gösterenler ciddi hataya düşerler. Bu Kurultay’ı kişisel hesapların görüleceği bir kurultay olarak görenler de büyük hataya düşerler. Bu Kurultay, hükümetimizle, iktidarda ve istikrarla devam etme Kurultayı’dır.”

Üstel, Kurultay’ın aynı zamanda, “yeni hükümet krizlerine onay vermeme”, “erken seçim bekleyenlere, Türkiye ilişkilerini sarsmak isteyenlere, UBP içinde karışıklık yaratarak iktidar olmayı hedefleyenlere, parti içi krizler peşinde koşanlara dur deme” kurultayı olduğunu da kaydederek, Kurultay’da “İstikrar sürsün, iktidar sürsün, UBP kazansın, KKTC kazansın” diyenlerin zaferle çıkacağını belirtti.

Kurultay sürecinin başladığı günden itibaren, şahsına, ailesine, hükümete ve yöneticilerine yönelik “atılmadık çamur bırakılmadığı” da söyleyen Üstel, bazı kişilerin saygı sınırlarını aşarak saldırdığını, muhalefetin UBP’yi karıştırmak için ellerinden geleni yaptığını ve gazetelerini UBP kurultayını dizayn etmek için kullandığını dile getirdi.

Kendi partisine de saldıranlara UBP üyelerinin gereken cevabı vereceğini vurgulayan Üstel, şöyle konuştu:

“Bilsinler ki; siyasi çıkarları için kendi hükümetlerini dahi iktidardan düşürmeyi göze alanlar, ‘Ben yoksam UBP de yok olsun’ mantığına sahip olanlar bize ’UBP ya da güneş sevgisi’ öğretemez. Muhalefet de bilsin ki; UBP’yi bölemeyecekler. Bizi iktidardan götüremeyecekler. Bizi erken seçime mecbur bırakamayacaklar. Bu kurultaydan hiç olmadığımız kadar bir çıkacağız. Güçlü çıkacağız. Önümüzdeki tüm seçimleri kazanarak zaferden zafere koşacağız.”

