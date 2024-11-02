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Üstel, YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı

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Başbakan Üstel, mide rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden ambulansla YDÜ Hastanesi’ne sevk edildi. Üstel’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Üstel’in rahatsızlığının safra kesesi kaynaklı olduğunu bildirdi

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Üstel, YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı
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Mide rahatsızlığı nedeniyle dün sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Başbakan Üstel, ambulansla YDÜ Hastanesi’ne sevk edildi.

YDÜ Hastanesi’nde ileri tetkikler yapılan Üstel’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ünal Üstel’in, gastroenteroloji konsültasyonu yapılması amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı.

Dinçyürek, dün sabah mide şikayetiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne başvuran Başbakan Ünal Üstel’in tetkiklerinin yapılmasının ardından, gastroenteroloji konsültasyonu yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gastroenteroloji konsültasyonu yapılamamasından dolayı Başbakan Üstel’in tetkik ve konsültasyonunun yapılması için Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

Öte yandan Yakın Doğu Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Gastroenteroloji  uzmanı Prof. Dr. Abdulvahit Yükselen ve radyoloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Uğurcan Balyemez ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Başbakan Ünal Üstel’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Ünal Üstel’in rahatsızlığının safra kesesi kaynaklı olduğunu açıklayan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Başbakan Üstel’in bir gece daha Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kalacağını söyledi.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan’ın açıklaması şöyle:

“Başbakanımız Sayın Ünal Üstel saat 10.00 civarında şiddetli karın ağrısı şikayeti ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine müracaat etmişlerdir. Burada yapılan tetkikler sonrası oluşan gastroenteroloji konsültasyon ihtiyacı nedeni ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanemize sevk edilmiştir. Hastanemizde yapılan genel cerrahi muayenesini takiben gastroenteroloji uzmanımız Prof. Dr. Abdulvahit Yükselen tarafından acil endoskopik muayenesi yapılmıştır. Bu muayenede  yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağında hastamızın şikayetlerini açıklayacak herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu işlemi takiben üst karın ağrılarının kalp ile ilgili bir rahatsızlığa bağlı olabileceği düşünülerek acil olarak kardiyoloji bölümünde Prof. Dr. Hamza Duygu tarafından koroner anjiyo yapılmıştır.

Anjiyo sonrası kalp patolojisi saptanmayan hastamız, sonrasında radyoloji doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Uğurcan Balyemez tarafından hepatobiliyer ultrason ile değerlendirilmiş, safra kesesinde boyut artışı ve kese içerisinde yaygın çamur ve milimetrik kristaller saptanmıştır.

Tüm bu muayene ve tetkikler sonrası hastamızda acil cerrahi girişimi gerek olmadığı safra kesesine yönelik tıbbi tedavi planlanarak bir gece hastanemizde misafir edilmesine karar verilmiştir.”

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