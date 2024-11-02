Üstel, YDÜ Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatına alındı

Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatına alındı.

YDÜ Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, s

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan tarafından, rahatsızlığının safra kesesi kaynaklı olduğu açıklanan Başbakan Ünal Üstel, geceyi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, dün akşam Başbakan Üstel’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapmış, Üstel’in Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan gastroenteroloji muayenesi sonucunda yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağında, rahatsızlığı açıklayacak bir durum saptanmadığı, koroner anjiyosunun da normal çıktığı vurgulanmıştı.

Prof. Dr. Balkan, “Hastanemizde Yrd. Doç. Dr. Uğurcan Balyemez tarafından gerçekleştirilen hepatobiliyer ultrason sonrasında, safra kesesinde boyut artışı ve kese içerisinde yaygın çamur ve milimetrik kristaller saptanmıştır” açıklamasında bulunmuştu.