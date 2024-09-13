Üstel: “Üretici, önceliğimiz olmaya devam edecek”

Başbakan Ünal Üstel, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel, ziyarette, Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları ve üreticilerle görüş alış verişinde bulundu.

Üstel’e, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve ilgili daire müdürleri ve teknik bürokratlar da eşlik etti.

Mustafa Naimoğulları, Başbakan Üstel’e kurultayda başarılar dilerken, ülke ekonomisine sağladıkları katma değerle ülkenin en büyük birliği olduklarını belirtti. Naimoğulları, “Küçükbaş hayvancılığı pazarlama ve süt fiyatları noktasında bazı sıkıntılarımız var. Kurultaydan sonra daha geniş konuşacağız. Kimseyle kavga derdimiz yok, sektörün geleceğini birlikte düşünmek ortak derdimiz olmalı” dedi.

Başbakan Ünal Üstel de, karşılama için Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne teşekkür etti.

Hayvancılar Birliği ziyaretini kurultay sürecinden bağımsız düşünmek gerektiğini ifade eden Üstel, üreten kesimleri daha ileriye götürmeye, ilk günden beridir öncelik verdiklerini söyledi.

Üstel, “Üreten kesimleri mağdur etmedik, aksine üreten kesimlere daha önce görülmemiş destekler verdik, ödemeleri gününde yaptık. Bazı sıkıntıları da varsa oturup konuşulur, çözülür. Bütün bunları yaparken halkın alım gücünü korumak lazım, bu dengeyi koruyarak ilerlemek lazım” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Ziyaretimizde hükümet olarak neler yapabiliriz onu konuşacağız. Teşviklerin masaya yatırılması, güncellenmesi lazım. Bütün bunları diyalog içinde götüreceğiz. Bizim için en öncelikli kesim üreten kesimlerdir. En büyük destekleri ve gerekli teşvikleri üretecimize vermeye devam edeceğiz” dedi.

