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“Üstel şov yapıyor”

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“Üstel şov yapıyor”
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) yaşanan krizin sorumlusunun hükümet ve Kıb-Tek yönetimi olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.

Kıb-Tek çalışanlarına “sabotajcı” denilmesini eleştiren İzcan, Teknecik Elektrik Santrali'nde yakıtın bittiğini, depoların dibinden kirli yakıt çekildiği için 5 jeneratörün arızalandığını, Başbakan Ünal Üstel’in Santralde “şov yaparak” gerçekleri “halktan gizlemeye” çalıştığını öne sürdü.

 Ülkenin “faşist bir yönetim anlayışı ile yönetildiğini” de belirten İzcan, yakıt ihalelerinin yapılmadığını, elden alım yapılarak şaibeli alımlara gidildiğini, “yolsuzluk ve usulsüzlükleri gerçek dışı haberler yayarak gizlenmeye” çalışıldığını iddia etti. Kıb-Tek’in özerkleştirilerek ve çevre dostu yatırım yapılarak kurtarılabileceğini kaydeden İzzet İzcan, halkı her gün zehirleyenlerin insanlık suçu işlediğini belirtti.

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