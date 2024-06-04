“Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlukların farkındayız, çözümler üretiyoruz. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin yükünü azaltacak olan, yeni Girne Hastanesi, Güzelyurt Hastanesi, Değirmenlik ve Maraş bölgelerine yeni sağlık ocakları gibi yatırımlar için çalışmalar devam ediyor” diyen Üstel, “Sağlık bir takım işidir , ortak hedef daha iyi bir sağlık hizmetidir”

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP- İŞ) Başkanı Özlem Gürkut ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti, hekimlerin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.

Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Üstel kabulde yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda hizmet verebilmeleri ve halkın daha nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için çalıştıklarını vurguladı.



Yeni açılımlar

Kabulde yaptığı konuşmada, “Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlukların farkındayız, çözümler üretiyoruz. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin yükünü azaltacak olan, yeni Girne Hastanesi, Güzelyurt Hastanesi, Değirmenlik ve Maraş bölgelerine yeni sağlık ocakları gibi yatırımlar için çalışmalar devam ediyor” diyen Üstel, “Sağlık bir takım işidir , ortak hedef daha iyi bir sağlık hizmetidir” şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel, kabulde sağlık çalışanları için atılacak yeni adımları da TIP-İŞ yetkilileriyle paylaştı.

Üstel, “Hükümetimiz sağlık çalışanları dahil tüm sözleşmeli çalışanların yıllık izin haklarının kadrolu personeller gibi iki yıl çalıştıktan sonra ayda 3,5 güne çıkması konusunda çalışmaları başlatmıştır. Sözleşmeli personelin 15 gün ile sınırlı olan sağlık raporu hakları da artırılacaktır. Bu iki çalışma en kısa sürede tamamlanacaktır. TIP-İŞ’in talepleri konusunda Sağlık Bakanlığı'yla, sendikamız koordineli şekilde iş birliği yapacaktır” dedi.

Üstel ayrıca, çift uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmetlerini KKTC'de yapabilmeleri adına, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan sağlık ve tıp bilimleri iş birliğine dair anlaşmanın uygulamaya konulması adına çalışmaların hızlanması için de gerekli girişimleri Türkiye temasları çerçevesinde yapacağını kaydetti.

