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Üstel: “Ortak derdimiz, ülkenin geleceği”

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Üstel: “Ortak derdimiz, ülkenin geleceği”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, “Ortak derdimiz, ülkenin geleceği” dedi.
Verilen bilgiye göre, Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’na (KTAMS) ziyarette bulunarak, çalışma yaşamı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Üstel: “Sendikalar demokrasimizin vazgeçilmezidir”
Başbakan Ünal Üstel ziyarette yaptığı konuşmada, KTAMS’la gerek vatandaşları gerekse çalışanları ilgilendiren konularla ilgili birçok kez bir araya geldiklerini belirterek, “KTAMS’la çoğu konuda hem fikir olduk. Protokollere imza attık. Senelerdir konuşulan ama bir türlü çözülemeyen konuların birçoğunu iyi bir yere getirdik. Çözülecek çok daha konularımız vardır” dedi.
“Sendikalar bizim demokrasimizin vazgeçilmezidir” diyen Üstel, “O yüzden biz her zaman diyalogdan ve istişareden yanayız. İstişare ederek, sorun olan konuları hükümet olarak çözmek için büyük bir gayretimiz vardır” ifadelerini kullandı.
-Bengihan
KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, Başbakan Üstel’in döneminde birçok konuda uzlaşıya vardıklarını belirterek, özellikle “Göç Yasasına” yönelik maaş farklarının kapatılması için yasal yönden değişikliklerin yapılması ve sürecin tamamlanması konusunda protokol imzalandığını hatırlattı. Bunun bir ilk olduğunu ifade eden Bengihan, Başbakan Üstel’e teşekkür etti.
 
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