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Üstel: "Kıbrıs Türk halkı büyük bir mücadele örneği veriyor”

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Üstel: "Kıbrıs Türk halkı büyük bir mücadele örneği veriyor”

 Başbakan Ünal Üstel, iş makinesi olan vatandaşlara, yangın bölgesine gitme çağrısı yaparak, Kıbrıs Türk halkının büyük bir mücadele örneği verdiğini söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yangın bölgesine giden Başbakan Üstel’e, Mersinlik Cami avlusuna taşınan İlçe Kriz Yönetim Merkezi’nde  devam eden yangın söndürülme faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Başbakan Üstel, burada BRT’ye yaptığı açıklamada, iş makinesi olan vatandaşlara, yangın bölgesine gitme çağrısı yaparak, Kıbrıs Türk halkının büyük bir mücadele örneği verdiğini söyledi.

Herkese büyük geçmiş olsun diyen Başbakan Üstel, yangının daha çok ileriye gitmemesi ve Kantara bölgesine geçmemesi için büyük mücadele verildiğini belirtti. Üstel, insanların büyük seferberlik içerisinde olduğunu ve büyük bir dayanışma örneğinin sergilendiğini kaydetti.

Hava araçlarının devreden çekilmesi ve rüzgarın güçlenmesiyle yangının yeniden alevlendiğini belirten Başbakan Üstel, yarın sabah hava araçlarının yeniden müdahaleye başlayacağını söyledi.

Kriz masasının Mersinlik köyünün cami avlusuna taşındığını da söyleyen Üstel, “Yangının Kantara bölgesine geçmemesi için büyük bir mücadele veriliyor" dedi.

Başbakan Üstel, duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

İlçe Kriz Yönetim Merkezi’ndeki istişareye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Tarım Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da katıldı.

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