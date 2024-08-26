“Üstel, kendisini desteklemeyenlere cadı avına çıktı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy’un, Başbakan ve Genel Başkan Ünal Üstel’e yaptığı ‘birlikte canlı yayına çıkma’ çağrısıyla ilgili açıklamalarda bulunan UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Başbakan’ın “UBP’yi mahkemelerde, canlı yayınlarda tartıştırmam” açıklamalarına tepki gösterdi. “UBP, Kuran-ı Kerim değil ki tartışmayalım” diyen Öztürk, partinin hızla kan kaybettiğini, bunun en bariz şekilde ara ve yerel seçimlerde gözler önüne serildiğini savundu. Başbakan’ın kendisini desteklemeyenlere cadı avına çıktığı iddiasında bulunan Öztürk, “Seçimle gelmeyen birinin, seçimle gelse neler yapabileceğini tahmin dahi edemiyorum” dedi.

“ELEŞTİRİYİ KABUL ETMEMEK DİKTATÖRLERİN İŞİDİR”

Hasan Taçoy’un büyük bir cesaret göstererek genel başkanlığa aday olduğunu ifade eden Öztürk, çıktığı bu yolda Taçoy’a tam destek belirtti. Partide, antidemokratik yollarla üye yapılanlar olduğunu ifade eden Öztürk, “Yanlış bir karar varsa mahkemeler onun için kuruldu zaten, ne demek mahkemelerde tartıştırmam? Antidemokratik olan durumlar için susup oturmak da desteklemektir. Elbette tartışma da olacak. İki aday neler yaptılar ve neler yapmayı düşünüyorlar, ekran önünde tartışmalıdır. Herhangi bir eleştirinin kabul edilmemesi diktatörlerin olduğu ülkede olur. Biz demokratik bir ülkeyiz” sözlerini kaydetti.

“ÜSTEL, KENDİSİNİ DESTEKLEMEYENLERE CADI AVINA ÇIKTI”

ADA TV’de Nupelda Karabuğday’ın hazırlayıp sunduğu Günaydın Ada Programı’nın konuğu olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk’ün programda yapmış olduğu açıklamaların detayları şu şekilde: “Sayın Üstel, daha önce de birçok defa genel başkanlığa aday oldu. Bu sürede, o dönemin Genel Başkanı Özgürgün’e eleştiriler yöneltti, antidemokratik iddiasında bulundu. Başbakan’a, Sayın Taçoy tarafından canlı yayına çıkma teklif edildi, ancak Başbakan “ben televizyonlarda da mahkemelerde de UBP’yi tartıştırmam” dedi. UBP, Kuran-ı Kerim değil ki tartışılmayalım! Tartışmazsanız doğruyu bulamazsınız. Yanlışı görmezseniz, tekrar seçilirseniz doğruyu yapamazsınız. Mevcut halleriyle en iyisini yaptığını iddia ediyorlar. Ara seçimde, yerel seçimde kaybettik. Parti kan kaybetmeye devam ediyor. Israrla, partimi tartıştırmam, en iyisini yapıyorum diyorlar. Ben de soruyorum nedir bu başarılar? Üstel’in karşısında kimse ben ona destek vermeye hazırım. Sayın Taçoy, büyük bir cesaret göstererek aday oldu. Üstel, kendisini desteklemeyenlere cadı avına çıktı. Kendisini sosyal medyada beğenmeyenleri bile bürokratları vasıtasıyla tehdit ediyor. Herkes kendi adayına oy vermek istiyor ancak insanlar baskı görmekten korkuyor. İnsanlar bizim paylaşımlarımızı bile beğenmeye çekindiklerini, kendileri arayıp söylüyor. İnsanlarda korku hakim. Üstel bir seçimle gelmedi, seçimle geldikten sonra yapabileceklerini tahmin edemiyorum. İnsanları sindirme, tehdit yoluyla makamda kalmaya çalıştıkça partimiz kan kaybediyor.”

“NE YAPILDI Kİ BAŞARIDAN BAHSEDİLİYOR?”

“İnsanlar, Üstel tekrar kazanırsa, kendilerine yapılabileceklerinden korkuyor. Bir takım insanlara sözler verildi. Bugün Üstel olur, yarın başkası olur ancak parti hepimizin. UBP’dir önemli olan. Üstel 2 buçuk yıl hizmet verdi, bu hizmeti çoğu kişi eleştiriyor. Bugün sokağa çıkıp, mevcut hükümeti başarılı buluyor musunuz diye bir anket yapın. Herkes şikayetçi. Ne yapıldı ki başarıdan bahsediliyor? Her geçen gün partimiz kan kaybediyor. Şu anda maalesef, cadı avına çıkarak, kendisini desteklemeyen, özellikle geçici sözleşmeli kesimi tehdit ediyor. Antidemokratik olarak üye yapılanlar var. Yanlış bir karar varsa mahkemeler onun için kuruldu zaten, ne demek mahkemelerde tartıştırmam? Antidemokratik olan durumlar için susup oturmak da desteklemektir. Elbette tartışma da olacak. İki aday neler yaptılar ve neler yapmayı düşünüyorlar, ekran önünde tartışmalıdır. Halk o zaman nihai kararı verebilecektir. Herhangi bir eleştirinin kabul edilmemesi diktatörlerin olduğu ülkede olur. Biz demokratik bir ülkeyiz. “