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Üstel İle Yola Devam

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UBP Kurultayı’nda kazanan Ünal Üstel oldu. Üstel, oyların yüzde 65.8'ini alarak yeniden genel başkan seçildi. Taçoy'un oyu yüzde 33'te kaldı

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Üstel İle Yola Devam
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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23’üncü Olağan Genel Kurultayı’nda kazanan Ünal Üstel oldu.

Oy verme işlemi önceki gece saat 24.00’te sona erdi. Kullanılan 10 bin 134 oyun tümünün sayımı sabah 06.40'ta tamamlandı.

Ünal Üstel, yeniden UBP Genel Başkanı olarak seçildi.

Buna göre Ünal Üstel 6 bin 555, Hasan Taçoy 3 bin 284, Ahmet Melih Karavelioğlu 121 oy aldı, 176 oy geçersiz sayıldı.

Tüm sandıkların sonuçlarına göre, Ünal Üstel yüzde 65.8, Hasan Taçoy yüzde 33.0 , Ahmet Melih Karavelioğlu yüzde 1.2 oy oranına sahip oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin kurultaydan güçlenerek çıktığını belirterek, “Kurultayda kazanan ya da kaybeden yoktur. Kazanan KKTC ve UBP’dir.” ifadelerini kulandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından tebrikleri kabul eden Üstel, teşekkür konuşması için yeniden kürsüye çıktığı esnada ve konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

Üstel, yaklaşık iki buçuk aydır süren köy, mahalle ve ilçe kongrelerinin ardından bugün demokrasi yarışının sonuçlandığını belirtti.

Bütün UBP’lilere teşekkür eden Üstel, “Bizim kurultaylarımız bayram havasında geçti.” diyerek UBP’nin KKTC’nin en büyük partisi olduğuna vurgu yaptı.

UBP’nin kurultaydan güçlenerek çıktığını belirten Üstel, “Kurultayda kazanan ya da kaybeden yok. Kazanan KKTC ve UBP’dir.” dedi.

İktidara geldiklerinde verdikleri sözleri tutarak yarım kalan projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Üstel, bütün kesimleri kucakladıklarını dile getirdi.

“Dün dünde kalmıştır, biz yarınımıza bakacağız. Yarından sonra yolumuza devam edeceğiz. Bizi bekleye çok sorunlar var. Hükümet olarak, 2027 yılına kadar istikrarla, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” diyen Üstel, Kurultay’daki diğer adaylara da teşekkürlerini iletti.

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