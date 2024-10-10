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Üstel ile Erhürman Meclis'te bir araya geldi

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Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel ile ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te baş başa görüştü.

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Üstel ile Erhürman Meclis'te bir araya geldi
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Alınan bilgiye göre, Üstel ile Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda pazartesiden beri tıkanan Başkanlık Divanı seçimleri konusunu ele aldı.

İki başkanın görüşmesinin ardından UBP Meclis Grubu son durumu değerlendirmek üzere toplandı. 

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, dün akşam yaptığı açıklamada, iç tüzük ve anayasa gereği Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinin bugün tamamlanması gerektiğini, bu nedenle bu sabah 10.00'da UBP'li milletvekillerinin Meclis'te hazır olacağını söylemişti.

Diğer siyasi partilerden milletvekilleri de Meclis'te bulunuyor. 

Genel Kurul'un toplanması halinde başkanlık seçiminin ilk turda tamamlanmasının hedeflendiği de alınan bilgiler arasında…

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