“Üstel her sıkıştığında topu maliyeye atıyor”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Karar, ben yurt dışındayken alındı” diye konuşan Üstel için “Her sıkıştığında topu maliyeye atmak doğru değil” dedi



PCR testlerinin ücretli olması kararı özellikle Maliye ile Sağlık Bakanlığını karşı karşıya getirdi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Karar, ben yurt dışındayken alındı. Bunun faturası bize kesilecek. Mücadele edeceğiz” diye konuşan Sağlık Bakanı’na “üzülerek yanıt vermem gerek” dedi.

Kıbrıs Postası TV’de değerlendirmelerde bulunan Dursun Oğuz, söz konusu kararın hükümeti bağladığını, herhangi bir bakanı “sorumluluk” anlamında bağlamadığını ifade etti. Maliye Bakanı Oğuz, Sağlık Bakanı

Oğuz, Bakan Üstel’in kararla ilgili bilgisi olduğunu, vekâlet verdiği bakanın da imzası olduğunu “hükümet açısından üzüldüğünü” dile getirdi.

Dursun Oğuz, “ücretli PCR” kararı ile ilgli Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in sözleri üzerine şu değerlendirmeyi yaptı;

“Hükümet bir bütün… Hükümetin tartışarak uzlaşı kararı var ortada. Hükümeti ilgilendirir bu, bakanın sorumluluğunda değil. Bakanlar Kurulundan da oy birliği ile geçti. Altını çiziyorum. Kişileri hedef göstermek, toplumsal tepkiden ötürü hedef şaşırtmak doğru bir yöntem değil. Siyasi etiğe de uygun değil… Ünal beyi severiz, tecrübeli bir abimizdir… Her sıkıştığında ancak topu maliyeye atmak doğru değil… Çok da sıkılarak konuşuyorum bunları ama iş maalesef öyle bir duruma geldi ki hedef haline gelmeye başladık. Kararla ilgili bilgisi vardı. Bilgi verildi… Başka değişiklik talepleri de oldu kendisinin yapıldı. İmzada yetkili vekil bakan tarafından imzalandı, hükümet açısından üzüldüğümü ifade ediyorum…”

PCR testlerinin ücretli olması kararı özellikle Maliye ile Sağlık Bakanlığını karşı karşıya getirdi.Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Karar, ben yurt dışındayken alındı. Bunun faturası bize kesilecek. Mücadele edeceğiz” diye konuşan Sağlık Bakanı’na “üzülerek yanıt vermem gerek” dedi.Kıbrıs Postası TV’de değerlendirmelerde bulunan Dursun Oğuz, söz konusu kararın hükümeti bağladığını, herhangi bir bakanı “sorumluluk” anlamında bağlamadığını ifade etti. Maliye Bakanı Oğuz, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ’in her sıkıştığında topu maliyeye attığını, bunu daha önce de yaptığını ancak kendisinin yanıt vermekten kaçındığını söyledi.Oğuz, Bakan Üstel’in kararla ilgili bilgisi olduğunu, vekâlet verdiği bakanın da imzası olduğunu “hükümet açısından üzüldüğünü” dile getirdi.Dursun Oğuz, “ücretli PCR” kararı ile ilgli Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in sözleri üzerine şu değerlendirmeyi yaptı;“Hükümet bir bütün… Hükümetin tartışarak uzlaşı kararı var ortada. Hükümeti ilgilendirir bu, bakanın sorumluluğunda değil. Bakanlar Kurulundan da oy birliği ile geçti. Altını çiziyorum. Kişileri hedef göstermek, toplumsal tepkiden ötürü hedef şaşırtmak doğru bir yöntem değil. Siyasi etiğe de uygun değil… Ünal beyi severiz, tecrübeli bir abimizdir… Her sıkıştığında ancak topu maliyeye atmak doğru değil… Çok da sıkılarak konuşuyorum bunları ama iş maalesef öyle bir duruma geldi ki hedef haline gelmeye başladık. Kararla ilgili bilgisi vardı. Bilgi verildi… Başka değişiklik talepleri de oldu kendisinin yapıldı. İmzada yetkili vekil bakan tarafından imzalandı, hükümet açısından üzüldüğümü ifade ediyorum…”