Üstel: “Gereken adımlar atılacak”

KKTC’ye yatırım yapanlara karşı Güney Kıbrıs’ta başlatılan tutuklamalar, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında yapılan kapsamlı bir değerlendirme toplantısında ele alındı.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile bazı yatırımcılar, hukukçular ve bürokratlar katıldı.

Tutuklamaların hukuki ve ekonomik boyutlarının detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, katılımcılar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu adımlarının Kuzey Kıbrıs Türk halkı üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi. Toplantıda ayrıca, Rum tarafının iyi niyetle bağdaşmayan adımlarına karşı KKTC’nin alabileceği karşı önlemler üzerinde de duruldu.

Başbakan Ünal Üstel toplantı sonrası HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu’nda yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi'nin KKTC'ye yönelik bu tür hareketlerinin Kıbrıs Türk halkını mağdur etmeyi amaçladığını ve hükümetin ana gündem maddesi olduğunu belirterek, bu süreçte KKTC'nin haklarını korumak için gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı.

Üstel “Hükümet olarak mağdur edilmek istenen insanlarımızı yalnız bırakmayacağız” dedi.

Anavatan Türkiye ile bu konuda üst düzey istişarelerde bulunduklarını söyleyen Üstel paniğe gerek olmadığını söyleyerek “Rumların bu yaptıklarına duyarsız kalmayacağız.” diye konuştu.

