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Üstel, Belediye başkanlarıyla görüştü

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Üstel, Belediye başkanlarıyla görüştü
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Belediye başkanları ile bir araya gelerek, salgınla mücadelede verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Üstel, Covid-19 salgını ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile belediyelerin işbirliği içerisinde hareket ettiğini belirterek, her zaman yanlarında olan belediyelere teşekkürlerini iletti.
Aşı programı dünyada ve Türkiye’de hangi kriterler içerisinde uygulanıyorsa Kuzey Kıbrıs’ta da aynı şekilde ilerlediklerini belirten Üstel, dijital aşı sistemi üzerinde her şeyin kayıt altında bulunduğunu, konulan yaş kriterleri doğrultusunda aşılamanın devam ettiğini ve hemen ardından riskli gurupların aşı programına dahil edileceklerini açıkladı.
Üstel, toplantı sırasında belediyeler tarafından kendisine aktarılan özellikle bütçe konusundaki sıkıntılarını ilk fırsatta Bakanlar Kurulu gündemine taşıyacağını ifade etti. 
Bu sabah Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, bakanlık yetkilileri ve  Lekoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Ulus Arpalıklı hazır bulundu.
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