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Üstel: Abdülhamid Han’ın sefere çıkmasının heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz

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Üstel: Abdülhamid Han’ın sefere çıkmasının heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz
Başbakan Ünal Üstel, Mavi Vatan’da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın sefere çıkmasının heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Başbakan Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Abdülhamit Han’ın Mavi Vatan’daki yolculuğuna refakat edecek gemilere 24 Aralık 1963 gecesi şehit edilen merhum Binbaşı Nihat İlhan’ın evlatlarının  “Hakan, Kutsi ve Murat” isimlerinin verilmesinin çok anlamlı olduğunu da kaydetti.
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her platformda hak ve menfaatlerini kendi menfaatlerinden ayırmayan Anavatan Türkiye’nin Abdülhamit Han Sondaj gemisini filosuna katarak çalışmalara başlatması, bölgede yaşanacak olan güç dengelerinde önemli bir farklılık yaratacaktır” diyan Üstel, Mavi Vatan’da Anavatanla birlikte yürütülen hak arayışında Abdülhamit Han Sondaj gemisinin kendilerine büyük bir güç katacağına inancının tam olduğunu ifade etti. 
Dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahip olan Türkiye’nin, bölgede yapmış olduğu çalışmalarla gurur duyduklarını ifade eden Üstel, “Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından yapılan arama ve sondaj çalışmaları Türk tarafının kendi egemenlik alanları içerisindedir” dedi.
Üstel, şöyle devam etti;
“Bu konuyla ilgili Rum ve Yunan tarafından yapılan mesnetsiz açıklamaların ve gerginliği tırmandırmaya yönelik tutumlar, tarafımızca hiçbir anlam ifade etmemektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle son teknoloji ile donatılmış yeni nesil sondaj gemimizin seferini şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına selamlıyor ve hayırlı haberler temenni ettiğimizi belirtmek istiyorum”
 
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