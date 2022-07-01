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Üstel: “50 sivil hizmet, 150 muhaceret görevlisi alınacak”

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Polis Teşkilatı’nın eksikliklerinin giderilmesi için hükümet olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Başbakan Üstel, Polis Teşkilatı’na 50 sivil hizmet görevlisi, 150 muhaceret görevlisi alınacağını, bu yönde çalışmanın başladığını kaydetti

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Üstel: “50 sivil hizmet, 150 muhaceret görevlisi alınacak”

Başbakan Ünal Üstel, Polis Teşkilatı’na 50 sivil hizmet, 150 muhaceret görevlisi alınacağını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, Polis Teşkilatı’nın 58’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü nedeniyle Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile beraberindeki heyeti kabul etti.

-Üstel

Başbakan Üstel kabulde yaptığı konuşmada, ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Polis Teşkilatı’nın eksikliklerinin giderilmesi için hükümet olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Başbakan Üstel, Polis Teşkilatı’na 50 sivil hizmet görevlisi, 150 muhaceret görevlisi alınacağını, bu yönde çalışmanın başladığını kaydetti.

-Soyalan

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da, Polis Teşkilatı’nın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, halkın güvenlik ve huzurunu en iyi şekilde sağlamak için 7/24 çalıştıklarını söyledi.

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