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Usta sanatçı Genco Erkal’ın sağlık durumu iyi

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Usta sanatçı Genco Erkal’ın sağlık durumu iyi


Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Adil Özyılkan, usta sanatçı Genco Erkal’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, ilerleyen saatlerde Erkal’ı taburcu etmeyi planladıklarını kaydetti.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan TAK’a yaptığı açıklamada, “Hastamız gayet iyi, ilerleyen saatlerde taburcu etmeyi planlıyoruz” diyerek, Genco Erkal’ın kalbinde düzensizlik olduğunu ve ilaç tedavisiyle bunun düzeltildiğini söyledi.

18. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin ilk etkinliğinde "Şahdamarım" adlı oyunla sahne alan Genco Erkal, dün akşam oyun sırasında sağlık problemi yaşayarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.



-Bu akşamki oyun iptal

Öte yandan TAK muhabirinin LTB Başkanı Mehmet Harmancı'dan aldığı bilgiye göre, 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali programında Genco Erkal'ın bu akşam sahneleyeceği "Şahdamarım" oyunu iptal edildi.
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