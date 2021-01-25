Üst Kurul Lefkoşa ve Girne için tam kapanma önerdi

Ülke genelinde uygulanan 22.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağına ilişkin Bakanlar Kurulu’na öneride bulunan Üst Kurul yasağın 20.00-05.00’e çekilmesinin daha iyi olacağını vurguladı. Üst Kurulun karar metninde Covid-19 bulaşan kişilerle temaslılarının kendini sakladığı, bu nedenle hastaneye geç başvurdukları, yoğun bakım ve ölümlerdeki artışında bu olduğu kaydedildi. Üst Kurul bu gerekçeyle temas takip ekibinin vaka ve temaslılarına ulaşmakta güçlük çektiği de ifade edildi.

Salgında gelinen son noktada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yaptığı yeniden değerlendirme sonucunda alınmış olan kararlar aşağıdaki gibidir;

1. Girne ve Lefkoşa Bölgesi’nde artan yerel bulaş nedeni ile bu bölgelerde bulunan tüm işyerleri ve faaliyetlerinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01’den 10 Şubat 2021 saat:23:59’a kadar kapatılması/durdurulmasına karar verilmiştir. Bu ilçelerde bulunan eczane, benzin istasyonu, fırın, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler ve bunların tedarikçileri, restoran paket servis hizmetleri bu karardan muaf olacaklardır.

2. Girne ve Lefkoşa ilçelerine diğer ilçelerden giriş çıkışların durdurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte Girne ve Lefkoşa ilçelerinde ikamet eden polis, sağlık, itfaiye, sivil havacılık, elektrik kurumu, belediyeler, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde görev yapanlar ve sarı basın kartı sahibi basın çalışanlarının hizmetlerine devam edeceği nedenle giriş çıkışlarını sürdürebileceklerdir.

3. Bakanlar Kurulu tarafından alınan sokağa çıkma yasağının uzatılarak, sokağa çıkma yasağının gece saat:20:00’da başlatılmasının uygun olacağı

4. 27 Ocak 2021 tarihinden 10 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dersane,etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu uygulama kreşler ve özel eğitim merkezlerini kapsamamaktadır.

