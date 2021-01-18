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Üst komitenin kararları hukuk dışı

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Avukat Öncel Polili, alt komitelerin kurulmamasından dolayı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararların hukuk dışı olduğunu açıkladı

Üst komitenin kararları hukuk dışı
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Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı ve toplumda ikilem yaşandığı korona virüs kararlarının ardından hukukçular görüşlerini açıkladı.
Avukat Öncel Polili, 2018’de çıkarılan Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına göre bakanlar kurulu, bakanlıklar ve Bulaşıcı Hastalıklar Komitelerinin yetkili olduğu konuların olduğunu ifade etti. Polili, 2020 yılında koronavirüsün salgın olarak ilan edildiğini belirtti.
Öncel Polili, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi altındaki komitelerde görev ve yetkiler olduğunu aktardı.
Polili, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin alt komitelerden gelen veriler, öneriler ve doğrultusunda karar alması gerektiğine dikkat çekerek, alt komitelerin kurulmadığına ve ortada hukuki bir durum olduğuna vurgu yaptı. Polili, üst komitenin aldığı kararlarda hukuk dışılık olduğunu kaydetti.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin yetkili olduğu konularda karar alabileceğini belirten Polili, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yetkinin Bakanlar Kurulunda olduğunu ifade etti.
Polili, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin yetkisi olan durumlarda ise bakanlar kurulunun söz söyleme hakkı olmadığını vurguladı.
 
 
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