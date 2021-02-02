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Üst Komite tam kapanma istiyor

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Üst Komite tam kapanma istiyor
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Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yarından başlayarak ada genelinde “tam kapanma” kararı üretti.

Bakanlar Kurulu geçtiğimiz hafta Girne İlçesi’nde 14, geriye kalan bölgelerde ise 7 gün ‘kısmi kapanma’ kararı almıştı. Vaka sayısında öngörülemeyen artış, sağlık sisteminin tıkanma noktasına gelmesi ve vatandaşların kurallara uymaması yeni kapanma kararlarını gündeme getirdi. Şehirler arası seyahat tamamen yasaklanırken, PCR raporu negatif olmayanlar yolculuk yapamayacak. Polis, kaymakamlık ve Belediye denetimleri en üst noktaya çıkarılacak. 15 gün tam kapanma kararı, 10 Şubat tarihinde yeniden değerlendirilecek. Sağlık sektöründe pandemi ile mücadele amaçlı yeni istihdamların önü açılırken; ekonomik kayıplarla ilgili herhangi bir karar verilmedi.

Ayrıca kreşlerin de kapatılması, market ve eczane gibi elzem açık alanlara kısıtlama getirilmesi, hafta sonları akaryakıt istasyonlarının kapalı olması gibi yeni kararlar da gündemde.

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