Uşak halıları, sanatseverlerle buluşacak

15’inci yüzyıldan bugüne, Anadolu halıcılığının en önemli eserlerinden olan el yapımı Uşak halıları, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 46 eşsiz el yapımı halıyı bir araya getirdiği “Uşak Halı Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 3 Şubat Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak

15’inci yüzyıldan bugüne, Anadolu halıcılığının en önemli eserlerinden olan el yapımı Uşak halıları, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşacak.

Paris Louvre Müzesi, Floransa Bardini Müzesi, New York Metropolitan Sanat Müzesi, National Gallery of Art başta olmak üzere dünyanın pek çok önemli müzesinde örnekleri sergilenen Uşak halıları, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenleyeceği sergiyle Kuzey Kıbrıs’ta sanat severlerle buluşacak. 46 eşsiz el yapımı halıyı bir araya getiren “Uşak Halı Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 3 Şubat Cuma günü, saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak.

Tarih boyunca Türklerin; üstünde oturdukları, çadırlarının içini sıcak tutmak için yere serdikleri, veya duvarlarını süsledikleri halılar zamanla kültürümüzü yansıtan gerçek bir sanat eseri haline geldi. 15’inci yüzyıldan itibaren Osmanlı’nın en önemli halı merkezlerinden birine dönüşen Uşak’ta üretilen el yapımı halılarsa, tarihin her döneminde, fonksiyonundan çok birer sanat eseri olarak değer gördü.

Tarih boyunca, Avrupa’daki seçkin aileler, ünlü ressamların tablolarını Uşak’ta halılara işleterek duvarlarında, yerde ve masalarında dekor olarak kullandılar. Öyle ki, Özellikle 15’inci yüzyılın önemli ressamlarından Hans Holbein ve Lorenzo Lotto tablolarının yer aldığı Uşak halıları, Holbein ve Lotto’nun isimleriyle anılmaya başladı. Ayrıca, yıldızlı, madalyonlu, sapanlı, bulutlu, serpme gibi pek çok türüyle de Uşak halıları yerel kültürü de yansıtmaya devam etti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “Uşak Halı Sergisi” ile sanatseverlerle buluşacak olan 46 el yapımı Uşak halısı, tarihsel olarak kullanılan pek çok motifi Kuzey Kıbrıs’a taşımış olacak. Kendisi de Uşaklı olan, en önemli çağdaş ressamlarımızdan Devrim Erbil’in oluşturduğu desen ve motifler de sergilenecek olan Uşak halılarının üzerinde yer alıyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 435’inci sergisi olacak olan “Uşak Halı Sergisi” 10 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.