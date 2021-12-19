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Üretimi durdurma kararı alan 3 un firması Cuma'ya kadar üretime devam edecek

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Üretimi durdurma kararı alan 3 un firması Cuma'ya kadar üretime devam edecek
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Dün üretimi durdurma kararı alan 3 un firması; Arun, Başpınar Un ve Yavuzlar Un, bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından, önümüzdeki hafta üretime devam etme kararı aldıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu’dan, un ithalatıyla ilglili kararın alınmasını isteyen ve destekleyen fırıncıların dışında, ithalat politikasıyla ilgili görüşlerini sunmak üzere sektörün büyük kısmını oluşturan diğer fırıncılarla da görüşecekleri bilgisini aldıklarını kaydeden 3 üretici firmanın yetkilileri, “Bu süreçte de hali hazırda un ithalatı yapılmayacağından dolayı halkımızın mağdur olmaması adına fabrikalarımızı Pazartesi gününden Cuma gününe kadar açacağımızı ve üretim yapacağımızı bildiririz” açıklamasında bulundu.

Arun, Başpınar Un ve Yavuzlar Un tarafından yapılan açıklamnın tamamı şöyle:

“Bizler yerli un fabrikaları (Arun Ltd., Başpınar Ltd., Yavuzlar Ltd) olarak, Tarım Bakanlığı'nın un ve unlu mamüllerin ithalatını serbest bırakmasının ardından bu sabah itibariyle üretimi durdurarak fabrikalarımızı kapattık.

Bunun gerekçelerini de gerek dünkü basın açıklamamızda gerekse bugün Arun fabrikasının önünde basına yaptığımız açıklamada ayrıntılarıyla belirttik.

Haftalardır devam eden sürecin sonunda ne yazıkki; halkımızın ekmeğe daha ucuz şekilde ulaşması, devletin alacağı birkaç kararla mümkünken, ithalat yolunun açılması bizi de üretimi durdurmak zorunda bıraktı.

Bugün Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Müsteşarıyla yaptığımız görüşmelerde, bu kararın alınmasını isteyen ve destekleyen fırıncıların dışında, ithalat politikasıyla ilgili görüşlerini sunmak üzere sektörün büyük kısmını oluşturan diğer fırıncılarla da görüşecekleri bilgisini aldık.

Bu süreçte de hali hazırda un ithalatı yapılmayacağından dolayı halkımızın mağdur olmaması adına fabrikalarımızı Pazartesi gününden Cuma gününe kadar açacağımızı ve üretim yapacağımızı bildiririz.

Tarım Bakanlığı ve hükümetin, yerli üretimi devam ettirecek kararlar almasını bekleriz”

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