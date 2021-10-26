“Üreticilerimizi göz bebeğimiz gibi korumalıyız”

TDP Milletvekili Angolemli, pandemi döneminde birçok ülkede çiftçilere, üreticilere daha fazla önem verilmeye başlandığını, ancak bizde tam tersi yaşandığını belirtti





Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, dün Meclis’te Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yıllar önce Meclis’ten oybirliği ile geçtiğini, ancak aradan yıllar geçmesine rağmen buraya gereken önemin verilmediğini belirten Angolemli, örneğin Genel Tarım Sigortası Fonu’nun Maliye’den 74 Milyon TL alacağı olduğunu kaydetti.

Bu Yasa’nın biran önce geçmesi ve üreticilere biraz olsun rahatlama getirilmesi gerektiğini belirten Angolemli TDP olarak destek olacaklarını ifade etti.

Tarım Sigortası’nın yürümesi için Ziraat Mühendisine ihtiyaç olduğunu, şemasında 4 mühendis gösterilmesine rağmen yıllardır 1 mühendis olduğunu belirten Angolemli, bu konuda büyük hatalar yapıldığına dikkat çekti.

Hükümetin yaptığı kuraklık çalışmasında bazı bölgelerin kapsam dışında bırakıldığını kaydeden Angolemli, bu konuda ciddi şikayetlerin olduğunu kaydetti. Kimsenin kapsam dahilinde olan bölgelerle ilgili şikayeti olmadığını, adanın birçok yerine tespit yapılması için tarlaların halen sürülmediğini ve üreticilerin beklemekte olduğunu kaydetti.

Alçak Orman Arazileri sorunun halen çözülmediğini, o bölgeleri eken üreticilerin yaşadığı sıkıntıların sürdüğünü belirten Angolemli, ilgili bakanlığın bu konuda çalışma yapması ve konunun Meclis’te görüşülerek yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Özellikle Güzelyurt bölgesi olmak üzere vakıf arazileri konusunda şikayetler olduğunu ve tekelleşmeye doğru bir gidişat yaşandığını belirten Angolemli, “İlgili arazilerin tümünün yüksek fiyat biçerek bir kişiye vereceksin, böyle bir adaletsizlik olur mu?” diye sordu. Angolemli, ilgili Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yaparak tekelleşmenin önüne geçmesi gerektiğini kaydetti.

Özellikle pandemi döneminde birçok ülkede çiftçilere, üreticilere daha fazla önem verilmeye başlandığını, ancak bizde tam tersi yaşandığını belirten Angolemli, üretimin azalmasının her açıdan ülke, toplum zararına olacağına dikkat çekti ve “Çiftçimizi, hayvancımızı göz bebeğimiz gibi korumalıyız” dedi. Angolemli, bunun ilk adımı olarak Güney Kıbrıs ve Türkiye’de olduğu gibi mazotun vergisiz verilmesi gerektiğini kaydetti.

