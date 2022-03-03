“Üreticiler yok olma eşiğinde”



Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, üreticinin önce küçüldüğünü, sonra borçlandığın ve şimdi de yok olma eşiğinde ezildiğini ifade etti.

Naimoğulları, “Ticaret Dairesi, Sanayi Dairesi nerede? Denetimler nerede?” diye sordu.

Tv2020’de konuşan Naimoğulları, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na vadettiği “denetimleri” sordu:

“Her noktada dövize endeksli bedel ödüyorsunuz. Hammaddeden akla gelecek her bir birimde, noktada… Neden? Çünkü ben kendimi garantiye almak istiyorum diyor herkes… TL’ye güvenmiyor. Başbakan dedi ki marketlerdeki fiyatları düşüreceğim. Düşürebildi mi? Market de elektrik maiyeti, akaryakıt maliyeti diyor, yansıttım diyor. Hadi müdahale edelim bakalım… Başbakan diyor ki müdahale edeceğim. Hiçbir notada denetim yoktur ülkemizde… Ne yem kalitesinde ne fiyatlarda... Ticaret Dairesi, Sanayi Dairesi nerede? Üreticini maliyetlerini aşağıya çekeceksiniz, eğer üreten gerçek değerde satamazsa ve sizde bu üreticiyi tüm dünyada olduğu gibi desteklemezseniz o önce küçülür, sonra borçlanır, sonra yok olur, üretimden kopar. Bu bir zincirdir… Bilmiyor musunuz? Bugünden yarına her geciktiğiniz gün, bu olumsuzluklar artıyor, derinleşiyor…”

