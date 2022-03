Üreticiler tedirgin

Narenciye Üreticiler Birliği, narenciye alıcılarının, Rusya-Ukrayna savaşını bahane ederek önceden aldıkları ürünlerle yetinip yeni ürün alımlarına başlamadıklarını ve bunun da narenciye üreticisini tedirgin ettiğini ifade etti





Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği (KKNÜB), narenciye hasadıyla ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkenin milli servetinin heba olmadan kurtarılması için ürün kesimine süratle başlanması gerektiği” çağrısında bulundu.

Birlik, ürün hasadının hızlandırılmasına yardımcı olunması için “Ramazan aynın başlaması ile Türkiye’ye döneceği öngörülmekte olan kesim ekiplerinin ülkede kalışının uzatılması, soğuk hava depolarına plastik kasalarda ihracata teşvikin artırılması ile Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı üreticiye AB standartlarına uygun ilaçların önerilmesi ve tedarik edilmesinin sağlanmasını” talep etti.

Ayrıca Birlik, konsantreye gidecek ürünün fiyatının bir an önce açıklanması, paketlenmeye uygun olmayan ürünün çekme yapılarak değerlendirilmesini beklediklerini de söyledi.

KKNÜB Yönetim Kurulu adına Başkan Turgut Akçın tarafından yapılan yazılı açıklamada, mart ayı başında sona ermesi beklenen Mandora mandarin hasadının hava muhalefeti dolayısıyla gecikmeli de olsa, 25 Mart’ta nerdeyse sonuna gelindiğini, Valensiya portakal hasadının başlamasını beklediklerini söyledi. Ancak Akçın, “Alıcıların, Rusya-Ukrayna savaşını bahane ederek önceden almış oldukları ürünlerle şimdilik yetinerek yeni ürün alımlarına başlamadıklarını ve bunun da narenciye üreticisini tedirgin ettiğini” ifade etti.

Üreticilerin şu anda ellerinde bulunan ürünü hasat etmeye başladıklarını belirten Akçın, ürün kesimine süratle girilmemesi halinde Ramazan’ın başlamasıyla bazı kesim ekiplerinin Türkiye’ye döneceğinin ve hasadın mayıs sonuna sarkabileceğinin öngörülmekte olduğunu ve 10 Mayıs’tan sonra aktif hale gelecek olan Akdeniz Meyve Sineği’nden meyvenin zarar görmesiyle ürünün ticareti değerini kaybedeceğini söyledi.

Akçın, “Bu nedenle, Avrupa standartlarına uygun olarak Tarım Bakanlığı’nın araştırma yapıp kalıntı bırakmayacak ilaçları tespit edip üreticiye önermesi, hatta tedarik edip üreticiye hibe veya maliyetine sağlanması gerekecektir. Olgunlaşmış olan meyvelere bilinçsiz ilaç kullanmak kalıntı bırakacağından herhangi bir insektisit kullanımı uygun olmayacaktır” dedi. Akçın, mayıs ayına girmesiyle birlikte ürününü hasat edemeyen üreticiye “en az iki veya üç defa Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı sırt pulverizatörü ile ilaçlayıp ürününü kurtarabileceği” tavsiyesinde de bulundu.

Akçın, ürün hasadının hızlandırılmasına yardımcı olunması için üreticinin beklentilerine ilişkin şunları söyledi:

“Ramazan ayının başlaması ile kesim ekiplerinin ayrılacağı düşünülse onları burada tutmanın yollarını aramak lazım. Sıcakların başlaması ile de kesim miktarının düşeceği de ön görülmekte. Kesimi süratlendirmek için diğer bir alternatif ise soğuk hava depolarına plastik kasalarda ihracata teşvikin arttırılması. Onun için her yol denenerek milli servet heba olmadan kurtarıp hasat tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca konsantreye gidecek ürünün fiyatının bir an önce açıklanması paketlenmeye uygun olmayan ürünün çekme yapılarak değerlendirilmesini bekliyoruz”.