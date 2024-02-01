banner913
banner932
İlaç sıkıntısına karşı işbirliği
İlaç sıkıntısına karşı işbirliği
10 0
“Ani ölümler araştırılmalı”
“Ani ölümler araştırılmalı”
13 0
 
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
34 0
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
21 0
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
48 0
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
27 0
Ekmeğe bir zam daha
Ekmeğe bir zam daha
51 0
banner1012
banner985

Üreticiler mağdur oldu

Yıldırım köyünde üreticilerin ürünleri dolu yağışından etkilendi, birçok üretici zarara uğradı. Sebze ekilen seralar ve narenciye ağaçları sular altında kaldı

banner974
Üreticiler mağdur oldu
banner971
Mesarya bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, olumsuzluklara neden oldu.
Yıldırım Köyü’nde önceki gün yolları, evleri ve seraları su bastı, yollarda buzlanmalar meydana geldi. Bölgedeki üreticilerin ürünleri de dolu yağışından etkilendi, birçok üretici zarara uğradı. Sebze ekilen seralar ve narenciye ağaçları yoğun sular altında kalırken, Tarım Bakanlığı tarafından bölgede ilk tespitler yapıldı.
Sebze üreticileri ve evlerini su basan köy sakinleri, bölgeye 15 yıl önce “bilinçsizce” köprü yapıldığını söyledi, suların akıp gitmesi gerekirken yığıldığını ve evleri seraları bastığını belirttiler.
Naile Hüdaoğulları isimli köy sakini; bölgede gerekli alt yapı olmadığını söyledi, her yağışta evlerin sular altında kaldığını ifade etti.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.