Üreticiler mağdur oldu

Yıldırım köyünde üreticilerin ürünleri dolu yağışından etkilendi, birçok üretici zarara uğradı. Sebze ekilen seralar ve narenciye ağaçları sular altında kaldı

Mesarya bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, olumsuzluklara neden oldu.Yıldırım Köyü’nde önceki gün yolları, evleri ve seraları su bastı, yollarda buzlanmalar meydana geldi. Bölgedeki üreticilerin ürünleri de dolu yağışından etkilendi, birçok üretici zarara uğradı. Sebze ekilen seralar ve narenciye ağaçları yoğun sular altında kalırken, Tarım Bakanlığı tarafından bölgede ilk tespitler yapıldı.Sebze üreticileri ve evlerini su basan köy sakinleri, bölgeye 15 yıl önce “bilinçsizce” köprü yapıldığını söyledi, suların akıp gitmesi gerekirken yığıldığını ve evleri seraları bastığını belirttiler.Naile Hüdaoğulları isimli köy sakini; bölgede gerekli alt yapı olmadığını söyledi, her yağışta evlerin sular altında kaldığını ifade etti.