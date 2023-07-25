banner913
banner932
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
6 0
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
5 0
 
Trafiğe çıkış saatine uymayan 6 kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem
Trafiğe çıkış saatine uymayan 6 kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem
6 0
Çatalköy'de korkulu anlar
Çatalköy'de korkulu anlar
67 0
Rodos’tan sonra Korfu Adası'nda da orman yangını çıktı
Rodos’tan sonra Korfu Adası'nda da orman yangını çıktı
21 0
KKTC Galatasaraylılar Derneği’nin şampiyonluk coşkusu
KKTC Galatasaraylılar Derneği’nin şampiyonluk coşkusu
25 0
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
55 0
banner964

Üreticiler Cuma günü mesai bitimine kadar GTSF'ne itirazda bulunabilecek.

banner476

banner825
Üreticiler Cuma günü mesai bitimine kadar GTSF'ne itirazda bulunabilecek.
Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen ilkbahar patates alanları için üreticiler, yarından itibaren cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.


Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan açıklamada, “2023 İlkbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen ilkbahar patates alanları için itiraz süresinde gerekli resmî belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için son kez olmak üzere 26.7.2023-28.7.2023 (her iki tarih dahil) cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecektir” denildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.