Başbakan Üstel, üreticilere torba başına 150 TL gübre desteği verme kararı aldıklarını, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin de 13 Ekim’de yapılacağını açıkladı



Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak 2022-2023 üretim sezonunda narenciye, patates ve kuru ziraat yapan üreticilere torba başına 150 TL gübre desteği verme kararı aldıklarını, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin de 13 Ekim’de yapılacağını belirterek, “Üreterek güçleneceğiz” dedi.

Üretimin ve üreten kesimlerin desteklenmeye devam edileceğini vurgulayan Başbakan Üstel, “Üreten kesimler başımızın tacıdır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak ülkede üretimin artırılması, üreten kesimlerin desteklenmesinin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Üretmeyenlerin var olamayacağı bilinci ile hareket ediyoruz. Üreticilerimizin, ülkemizin en önemli ve vazgeçilmez kesimi olduğu gerçeğinden hareket ederek, onların güçlü olması, ayakta kalması için hükümet olarak her türlü katkı ve desteği vermeye kararlıyız.” dedi.



