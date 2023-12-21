banner913
banner932
YDÜ, en iyi iki vakıf üniversitesinden biri oldu
YDÜ, en iyi iki vakıf üniversitesinden biri oldu
22 0
Unutmadık, unutmayacağız
Unutmadık, unutmayacağız
9 0
 
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
11 0
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
11 0
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
12 0
Denizde başarılı tatbikat
Denizde başarılı tatbikat
15 0
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
24 0
banner996
banner985

Unutmadık, unutmayacağız

banner989

Rumların Enosis idealiyle Ada'nın Yunanistan'a bağlanması için 21 Aralık 1963'te uygulamaya koydukları, Türklerin Kıbrıs'ta yok edilmesini içeren Akritas Planı uygulanmaya başlandığı Kanlı Noel’in üzerinden 60 yıl geçti

banner974
Unutmadık, unutmayacağız
banner971
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak.
Bugün 21 Aralık… Kıbrıs Türk halkını yok edip Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak hedefiyle 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan Rum saldırılarının 60’ıncı yıl dönümündeyiz.
Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı "Kanlı Noel" olarak adlandırılan katliamın üzerinden 60 yıl geçerken, saldırılarda 364 kişi şehit düştü, 103 Türk köyü boşaltıldı, 25 bin kadar insan evlerinden edildi.
Rumların Ada'nın Yunanistan'a bağlanması (Enosis) için 21 Aralık 1963'te uygulamaya koydukları, Türklerin Kıbrıs'ta yok edilmesini içeren Akritas Planı 21 Aralık 1963'te uygulanmaya başlandı.
Lefkoşa'nın Tahtakale semtinde 20 Aralık 1963 gecesi otomobillerine açılan ateş sonucu Kıbrıs Türkü Zeki Halil ve Cemaliye Emirali'nin şehit edilmesiyle başlayan Kanlı Noel saldırıları, Ayvasıl, Küçükkaymaklı ve Kumsal saldırılarıyla sürdü.
Rum çeteleri, 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Kumsal bölgesindeki saldırılarına devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile 3 evladını katletti.
Binbaşı İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan öldürülmüş olarak bulundu. Bu olay tarihe "Kumsal Katliamı" ya da "Banyo Katliamı" olarak geçerken, katliamın yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.
Rumların Kanlı Noel olayları ile başlayan katliam ve göçe zorlama eylemleri sonucunda Kıbrıs Türkleri 1963-1974 döneminde Ada'nın yüzde 3'lük kısmına sıkıştırıldı.
Rumların Türklere karşı yaptıkları sistematik saldırı ve toplu katliamlarında "Kıbrıs Cumhuriyeti" Başkanı 3. Makarios, İçişleri Bakanı Polikarpos Yorgacis, terör örgütü EOKA-B elebaşı Nikos Sampson, EOKA terör örgütü kurucusu ve lideri Yeoryos Grivas ve sonradan başkanlık görevinde de bulunan dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Klerides doğrudan veya dolaylı olarak yer aldı.
Kıbrıs Türklerine yönelik 1963'te başlayan saldırı ve toplu katliamlar, Türkiye'nin garantörlük ve uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak gerçekleştirdiği 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile son buldu.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.