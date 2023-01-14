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Ünsal’ı, kendi sesi yalanladı

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Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal, kadınlara “Kocanız istediği zaman yatağa gideceksiniz” şeklinde sözler sarf ettiğini yalanlamıştı ancak dün o seminerin ses kaydı ortaya çıktı ve bu sözleri, kendi sesiyle yalanlandı

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Ünsal’ı, kendi sesi yalanladı

Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal, Mağusa’daki dini seminere katılan kadınlara “Kocanız istediği zaman yatağa gideceksiniz” benzeri bir ifade kullanmadığını söylemiş, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürmüştü. Ancak Ünsal’ın bu sözleri, kendi sesiyle yalanlandı.

Kadın haklarına yönelik sarf ettiği sözleri ilk kez gündeme getiren Bugün Kıbrıs gazetesi, Ünsal’ın ‘söylemedim’ dediği ifadelerin ses kaydını dün yayınladı.

Ses kaydında, Ünsal’ın “Bir kadın kocasının yatak davetine icabet etmek ZO-RUN-DA-DIR” dediği duyuluyor.

Ünsal, “Kocanız istediği zaman yatağa gideceksiniz diye bir şey demedim, bu bir yalandır. Zaten yazılanların çoğu çarpıtılmış durumda. Ben bir kadına böyle bir şey söyleyemem” demişti.

Bugün Kıbrıs gazetesinin yayınladığı ses kaydında, Ünsal şu ifadeleri kullanıyor:

“İnsanlar niye evlenir? Çoğalmak için. Dolayısıyla bir kadının kocasının yatak davetine icabet etmek ZO-RUN-DA-DIR. Yani, ihtiyacı karşılanacak... Bazıları evleniyorlar, bir sene geçiyor, iki sene geçiyor, üç sene geçiyor çocuk yok. Niye yok? Kedimiz var. Olur mu ya? Evlenmenin sebebi çoğalmak. Elalemin kızı, elalemin oğlu sana neslin üresin diye helal kılınıyor. Keyif yapasınız diye değil.”

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