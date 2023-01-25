“Ünsal, o tonlamayı kullanmamalıydı”

YDP Milletvekili, Din İşleri’nin eski başkanlarından Talip Atalay, Ünsal’ın kadın cemaate yaptığı konuşmada ifadelendirme ve ses tonlamasının hatalı olduğunu söyledi



“Din çok olmaması gereken bir konumda tartışılıyor, İslam'ın temel kaynakları bilmeyen kişiler tarafından anlatılmaya başlanıyor” ifadesini kullanan Atalay, anlatan kişi bilse bile dinleyenin bilmediğini dile getirdi.

Ağızdan çıkan sözü kulağın duyması gerektiğini vurgulayan Atalay, “Küçük bir toplumuz konuşurken niyetimiz iyi olabilir ama sonunun nereye gideceğini bilmemiz lazım” diyen Atalay, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’a işaret ederek, bu şekilde olmasına üzüldüğünü belirtti.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın toplumda infial yaratan sözleriyle ilgili, “Keşke olmasaydı” diyen Atalay, 10 yıllık emeklerine ve kurumun algısının değişmesine üzüldüğünü ifade etti.

İftiranın, sözünde durmamanın ve yalan söylemenin İslam'da yasak olduğunu hatırlatan Atalay, “Dolayısıyla bunu kendiniz yaptığınız da güveni kaybedersiniz” dedi.

Ünsal’ın kadın cemaate yaptığı konuşmada ifadelendirme ve ses tonlamasının hatalı olduğunu söyleyen Atalay, “Kullanmasa aslında bunlar toplum içinde de konuşulan şeylerdir” şeklinde konuştu.

Evliliğin amacının ise zinayı engellemek olduğunu söyleyen Atalay, “Kadının erkeğin, erkeğin kadının ihtiyaçlarını gidermesi tavsiye edilir” dedi.

“Kadın ve erkek aralarına başka birini almadan özel bir durumları yoksa birbirlerini gözetmekle mükelleftir” diyen Atalay, zorla ilişkinin her türlüsünün ise tecavüz olduğunu dile getirdi.

Atalay, “Ünsal erkeklerinde aynı şeylerden sorumlu olduğunu söylemeliydi, o tonlamayı kullanmamalı ve söylediği sözlerin de arkasında durmalıydı” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili, Genel Sekreteri ve din işlerinin eski başkanlarından Talip Atalay , Kıbrıs Postası TV’ye konuk olarak katıldı.“Din çok olmaması gereken bir konumda tartışılıyor, İslam'ın temel kaynakları bilmeyen kişiler tarafından anlatılmaya başlanıyor” ifadesini kullanan Atalay, anlatan kişi bilse bile dinleyenin bilmediğini dile getirdi.Ağızdan çıkan sözü kulağın duyması gerektiğini vurgulayan Atalay, “Küçük bir toplumuz konuşurken niyetimiz iyi olabilir ama sonunun nereye gideceğini bilmemiz lazım” diyen Atalay, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’a işaret ederek, bu şekilde olmasına üzüldüğünü belirtti.Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın toplumda infial yaratan sözleriyle ilgili, “Keşke olmasaydı” diyen Atalay, 10 yıllık emeklerine ve kurumun algısının değişmesine üzüldüğünü ifade etti.İftiranın, sözünde durmamanın ve yalan söylemenin İslam'da yasak olduğunu hatırlatan Atalay, “Dolayısıyla bunu kendiniz yaptığınız da güveni kaybedersiniz” dedi.Ünsal’ın kadın cemaate yaptığı konuşmada ifadelendirme ve ses tonlamasının hatalı olduğunu söyleyen Atalay, “Kullanmasa aslında bunlar toplum içinde de konuşulan şeylerdir” şeklinde konuştu.Evliliğin amacının ise zinayı engellemek olduğunu söyleyen Atalay, “Kadının erkeğin, erkeğin kadının ihtiyaçlarını gidermesi tavsiye edilir” dedi.“Kadın ve erkek aralarına başka birini almadan özel bir durumları yoksa birbirlerini gözetmekle mükelleftir” diyen Atalay, zorla ilişkinin her türlüsünün ise tecavüz olduğunu dile getirdi.Atalay, “Ünsal erkeklerinde aynı şeylerden sorumlu olduğunu söylemeliydi, o tonlamayı kullanmamalı ve söylediği sözlerin de arkasında durmalıydı” dedi.