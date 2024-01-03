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Ünlüler yeni yıla sahnede girdi

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Ünlüler yeni yıla sahnede girdi
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Pek çok şarkıcı, 2024'e sahnede çalışarak girdi.
Yeni yıla KKTC’de giren Melek Mosso, Burak Bayraktar imzalı kostümü ile sahnedeydi.
İREM DERİCİ
Yılbaşı gecesi KKTC’de konser veren İrem Derici, konseri sırasında sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.
GÜLBEN ERGEN
Gülben Ergen, 2024’ün gelişini, Eskişehirli hayranlarıyla kutladı. Ergen, bereket getirmesi için sahnede tuz serpti.
HÜLYA AVŞAR
Yeni yılı Sapanca'da sahnede karşılayan Hülya Avşar'ın sahne programını kız kardeşleri Leyla Avşar, Helin Avşar ve kuzenleri de seyretti.
SİBEL CAN
İstanbul'da sahne alan Sibel Can, yılbaşı için geri sayıma "Padişah" şarkısıyla girdi.
BURAY
Buray, KKTC'de sahne aldı. Yeni yıl pastasını sahnede kesen Buray’a kendisini izlemeye gelen Selçuk Yöntem ve Oya Başar da eşlik etti.
DERYA ULUĞ
Derya Uluğ, KKTC'deki konseri öncesi gazetecilere verdiği röportajda, "Yılı Spotify listesinin zirvesinde bitirdik. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz" dedi.




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