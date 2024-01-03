Ünlüler yeni yıla sahnede girdi

Pek çok şarkıcı, 2024'e sahnede çalışarak girdi.Yeni yıla KKTC’de giren Melek Mosso, Burak Bayraktar imzalı kostümü ile sahnedeydi.İREM DERİCİYılbaşı gecesi KKTC’de konser veren İrem Derici, konseri sırasında sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.GÜLBEN ERGENGülben Ergen, 2024’ün gelişini, Eskişehirli hayranlarıyla kutladı. Ergen, bereket getirmesi için sahnede tuz serpti.HÜLYA AVŞARYeni yılı Sapanca'da sahnede karşılayan Hülya Avşar'ın sahne programını kız kardeşleri Leyla Avşar, Helin Avşar ve kuzenleri de seyretti.SİBEL CANİstanbul'da sahne alan Sibel Can, yılbaşı için geri sayıma "Padişah" şarkısıyla girdi.BURAYBuray, KKTC'de sahne aldı. Yeni yıl pastasını sahnede kesen Buray’a kendisini izlemeye gelen Selçuk Yöntem ve Oya Başar da eşlik etti.DERYA ULUĞDerya Uluğ, KKTC'deki konseri öncesi gazetecilere verdiği röportajda, "Yılı Spotify listesinin zirvesinde bitirdik. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz" dedi.