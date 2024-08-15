UNDP’den Gazimağusa Belediyesi’ne tarihi yapılardakİ otların temizlİği için eğitim

Avrupa Birliği tarafından finanse edilip Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Kültürel Miras Teknik Komitesi’projeleri kapsamında UNDP teknik ekibi tarafından Gazimağusa Belediyesi Kültür Mirası ve Suriçi Birimi ile Park ve Bahçeler Birimi ekiplerine tarihi yapılarda ot temizliği konusunda eğitim verild

Gazimağusa’da kültürel mirasın korunması amacı ile Gazimağusa Belediyesi bünyesinde oluşturulan Kültür Mirası ve Suriçi Birimi tarafından tarihi surların güçlendirme çalışmaları devam ederken, tarihi yapılar üzerinde çıkan yabani ot ve diken temizliği için de çalışmalar yürütülüyor.Avrupa Birliği tarafından finanse edilip Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Kültürel Miras Teknik Komitesi’projeleri kapsamında UNDP teknik ekibi tarafından Gazimağusa Belediyesi Kültür Mirası ve Suriçi Birimi ile Park ve Bahçeler Birimi ekiplerine tarihi yapılarda ot temizliği konusunda eğitim verildi.Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılacak düzenli ot temizliği sayesinde tarihi surlar ve yapıların bahçeleri çıkan yabani ot ve dikenlerden arındırlacak.Hem gelecek nesillere aktarılması hem de turizme katkısının korunması amacı ile kentin kültür mirasına sahip çıkan Gazimağusa Belediyesi, bu yöndeki işbirliklerini ve çalışmalarını geliştirerek artırmayı hedefliyor.Daha önce de, tarihi yapılarda koruma prensipleri doğrultusunda taş işçiliği ve derzleme gibi teknik eğitimler sağlayan UNDP ekibi, kültürel mirasın korunması alanındaki eğitimleri ile teknik destek ve işbirliği içerisinde çalışmalarına devam ediyor.