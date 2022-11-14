UNDP, fizibilite çalışması yapmaya başladı!

UNDP, Lefkoşa Suriçi sınırları içerisinde kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik fizibilite çalışması yapmaya başladı

UNDP, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Altyapı Mekanizması kapsamında, kısa bir süre önce Lefkoşa Suriçi sınırları içerisinde kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik yeni bir fizibilite çalışması yapmaya başladı.





UNDP’den verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa'da çeşitli hizmet sağlayıcıların temsilcileriyle gerçekleştirilen 2,5 saatlik çalıştayın moderatörlüğünü danışmanlardan oluşan bir ekip yaptı.



Çalıştaya ilgili paydaşlar, STÖ'ler, esnaf ve bölge sakinleri katıldı.



Suriçi projesinin ana hedefinin, yaşam standardını yükselterek, tüm topluluklarda fırsat eşitliğini teşvik etmek, altyapı planlamasına bütünlüklü bir yaklaşım getirerek, dayanıklı, sürdürülebilir ve mali açıdan uygulanabilir altyapı çözümleri geliştirerek, şehri yeniden canlandırmak olduğu belirtildi.



Projenin amacının, adanın yeniden birleşmesini kolaylaştırmak için Lefkoşa'nın daha geniş merkezi bölgesiyle entegrasyonunu da güçlendirecek olan Suriçi bölgesinin tamamı için olumlu "yayılma" etkileri olan uygulama planı sunulması olduğuna dikkat çekildi.



Fizibilite çalışmasının süresinin 38 hafta ve toplam bütçesinin 417.550 Euro olduğu kaydedildi.