banner762
banner815
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
6 0
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
16 0
 
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
25 0
"Kapalı alanlarda maske takmaya devam edelim”
36 0
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
15 0
106 0
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
7 0
banner797
banner794

Ünal Üstel ve Fuat Oktay Ankara’da bir araya geldİ

banner476

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dün Ankara’da bir araya geldi

banner825
Ünal Üstel ve Fuat Oktay Ankara’da bir araya geldİ

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı.
Görüşmenin tamamlanmasının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.


Toplantının ardından Üstel ve heyeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Başbakan Üstel onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği öğle yemeğine katıldı.
Başbakan Ünal Üstel, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.