Ünal Üstel ve Fuat Oktay Ankara’da bir araya geldİ

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dün Ankara’da bir araya geldi

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı.Görüşmenin tamamlanmasının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.Toplantının ardından Üstel ve heyeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Başbakan Üstel onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği öğle yemeğine katıldı.Başbakan Ünal Üstel, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.