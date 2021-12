Un fabrikalarından üretime devam kararı

Tarım Bakanlığı'nın un ithalatını serbest bırakma kararına tepki olarak fabrikalarını kapatmak kararı alan yerli un fabrikaları, Tarım Bakanı ile yaptıkları görüşme sonrasında üretime devam edeceklerini duyurdu





Tarım Bakanlığı'nın un ve unlu mamüllerin ithalatını serbest bırakmasının ardından üretimi durdurduklarını açıklayan un fabrikaları yapılan görüşmeler neticesinde üretime devam edeceklerini duyurdu. Konu ile ilgili yapılan ortak yazılı basın açıklamasında şunlar ifade edildi;

Bizler yerli un fabrikaları (Arun Ltd., Başpınar Ltd., Yavuzlar Ltd) olarak, Tarım Bakanlığı'nın un ve unlu mamüllerin ithalatını serbest bırakmasının ardından üretimi durdurarak fabrikalarımızı kapattık. Haftalardır devam eden sürecin sonunda ne yazık ki; halkımızın ekmeğe daha ucuz şekilde ulaşması, devletin alacağı birkaç kararla mümkünken, ithalat yolunun açılması bizi de üretimi durdurmak zorunda bıraktı.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Müsteşarıyla yaptığımız görüşmelerde, bu kararın alınmasını isteyen ve destekleyen fırıncıların dışında, ithalat politikasıyla ilgili görüşlerini sunmak üzere sektörün büyük kısmını oluşturan diğer fırıncılarla da görüşecekleri bilgisini aldık. Bu süreçte de hali hazırda un ithalatı yapılmayacağından dolayı halkımızın mağdur olmaması adına fabrikalarımızı Pazartesi gününden Cuma gününe kadar açacağımızı ve üretim yapacağımızı bildiririz. Tarım Bakanlığı ve hükümetin, yerli üretimi devam ettirecek kararlar almasını bekler, saygılarımızı sunarız.

Öte yandan ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit de, ARUN Un Fabrikası’nın bugün yeniden açılacağını duyurdu.

Tolga Ahmet Raşit’in açıklaması şöyle:

Tarım bakanlığının aldıkları kararın iptaline yönelik olumlu adım atması dolayısı ile Pazartesi günü fabrikalarımızı bir günlük kapanmanın ardından yeniden açıyoruz. Hafta içinde sorunun tam anlamıyla çözümü için fırıncılar ve devlet yetkilileri ile birlikte istişareler yapacağız.Konunun olumlu noktaya gelmesinin en büyük aktörleri olan sizlere sonsuz teşekkür ederim.

Arun ile ilgili görselleri sayfalarında paylaşan, arayan, soran bizzat fabrikaya gelerek Arun'un ve yerli üretimin yaşaması için çok büyük bir destek veren tüm halkımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Paylaşımlarınızda benden direnmemi istediniz evet size söz veririm direneceğim. Sizlerle beraber direneceğiz ve 65 yıllık mazisi olan Arun un fabrikasını nesilden nesile yaşatmaya devam edeceğiz… İyi ki varsınız