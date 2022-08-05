Ekonomi Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ekonomiden ve gidişatından umutlu olduğunu vurguladı.Ekonomik kriz ve enflasyon altında ezilen çalışanlar her geçen gün yarını dahi öngöremezken hükümetin "yeterince tedbir ve yurttaşı rahatlatıcı adımlar atmadığına" dönük eleştiriler de sürüyor...

Ekonomik kriz ve enflasyon altında ezilen çalışanlar her geçen gün yarını dahi öngöremezken hükümetin "yeterince tedbir ve yurttaşı rahatlatıcı adımlar atmadığına" dönük eleştiriler de sürüyor...

Hükümet kanadı ise bu konularda karamsar değil…Aksine “Işığı göreceğimiz günler yakın” diyor.

Ekonomi Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Enerji Üst Kurulu marifeti ile ülkemizde başta KIB-TEK olmak üzere enerji konusunun tartışmalarla, polemik ve suçlamalarla artık siyaset malzemesi olmaktan kurtulacağını söyledi.

Katıldığı bir tv programında konuşan Amcaoğlu, “Biz komitelerde çalışmak için hazır olacağız…” dedi.

Ekonomik krizlerin, zincirleme mali reaksiyonların tüm dünyada geçerli ve derin olduğunu ifade eden Bakan Olgun Amcaoğlu, “Biz ekonomi enerji bakanlığı olarak ne yaptığımız biliyor ve ne adımlar da atacağımızı biliyoruz…” dedi ve konu hakkında sözlerini şöyle sürdürdü;

“O kadar umutsuz olmaya gerek yok. Global krizler söz konusu. Krizler zinciri söz konusu… Sadece biz de değil... Tüm dünyada hayat pahalılığını takip ediyorsunuz... 2022 yılı bütçesi tasarlanırken; aylık 568 milyon planlanırken 1 ,4 milyarlara ulaşabilen hacme ulaştı; yani 5 katına ulaşan gümrük gelirleri gibi katma değer vergisi ki bütçenin en büyük başlıkları… Dikkatle büyüme sağlanırsa Aralık ayı sonunda hiç de öyle denildiği gibi sıkıntılı bir dönem olmayacak.

Sıkıntılar yaşayacağız ama TL ile alım gücümüz korunacak. Biz Ekonomi Enerji Bakanlığı olarak ne yaptığımız biliyor ve ne adımlar da atacağımızı biliyoruz…”



