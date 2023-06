CTP milletvekili adayı Sami Özuslu “Biz bu seçimi ciddi bir farkla alıp, daha demokratik, daha özgürlükçü bir döneme başlayacağız” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, CTP’nin kadrolarıyla, tarihiyle, kültürüyle, vizyonuyla, geleneğiyle, örgütüyle ve insan kaynaklarıyla bu ülkeyi yönetmeye hazır bir parti olduğunu vurguladı. Özuslu, CTP heyetiyle birlikte Güzelyurt’ta Kalkanlı, Aşağı Bostancı ve Yukarı Bostancı köylerini ziyaret etti.

Ziyaretler esnasında konuşma yapan CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’da gerçekleştirilecek ara seçimi ciddi bir farkla kazanarak önümüzdeki döneme daha demokratik, daha özgürlükçü bir döneme başlayacaklarını ve umutları yeniden yeşerteceklerini ifade etti.

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, adanın her yerini gezdiklerini ve toplumdan her kesimin hükümete tepkili olduğunu gördüklerini açıkladı. Atanmışlara, Kıbrıs Türk halkını fakirliğe mahkum edenlere, demokrasiyi, özgürlükleri her gün çiğneyenlere, karşı ciddi bir tepki olduğunu dile getiren Özuslu, gençlerin bu topraklara tutunmalarının günden güne daha da zorlaştığını kaydetti. Ancak bunun çözümünün olduğunu ve çözümü hep birlikte bulacaklarını belirten Özuslu, “CTP kadrolarıyla vizyonuyla, tarihiyle, mirasıyla, geleneğiyle, örgütüyle, insan kaynağıyla bu ülkeyi yönetmeye taliptir. Buna karşı bizim politikalarımız var. Biz bu seçimi ciddi bir farkla alıp, daha demokratik, daha özgürlükçü bir döneme başlayacağız. Tabir-i caizse umutları tekrardan yeşerteceğiz” şeklinde konuştu.