

Girne Antik Liman’da geçtiğimiz Cumartesi gecesi denizde cesedine ulaşılan 23 yaşındaki Umut Talay’a otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, 26 Mart Cumartesi günü Girne’de, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Büstü’nün kuzeyinde, deniz içerisinde ölü olarak bulunan Umut Talay’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığını duyurdu.

Ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.

Girne Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri bölümünde eğitim gören Talay’ın kaza sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Çevre güvenlik kameralarını inceleyen polisin, Talay’ı tek başına limanda gezerken gördüğü, olayın büyük ihtimalle kaza sonucu gerçekleştiğine dair tespitlerde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Talay’ın yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü denize düştüğü, başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı.

Aslen Manisalı olan Talay’ın cenazesinin otopsinin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi.

