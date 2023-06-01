Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy: “Emeğin temsiliyeti için adayız”

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, emeğin temsiliyeti için aday olduklarını kaydetti.

Bağımsızlık Yolundan yapılan açıklamaya göre Ersoy, ADA TV’de yayımlanan Günaydın Ada programına katıldı.

Programda konuşan Ersoy, halkın gerçek sorunlarını çözebilmenin yolunun sorunları doğru bir şekilde tahlil etmek ve o sorunların çözümü için siyaset üretmek olduğunu belirtti. Sine-i millet çağrılarını hiçbir zaman olumlu bulmadıklarını aktaran Ersoy, Bağımsızlık Yolu olarak parti meclisinde seçime girip girmemeyi tartıştıklarını söyledi.

“Sağlık, eğitim, ulaşım ve barınma gibi temel ihtiyaçları, kar amacı güden özel sermayenin eline bırakırsanız halkın emekçi kesimini yoksulluğa mahkum edersiniz” diye konuşan Ersoy, bunun yapısal çözümünün kamucu politikalar olduğunu vurguladı. Ersoy, Bağımsızlık Yolu olarak kendilerinin herkesi kucaklamadığını, emekçi sınıfların partisi olduklarını ve emekçi sınıfın sorunları için çözüm ürettiklerini ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun lağvedilmesi gerektiği görüşünü aktaran Ersoy, "bu komisyonun emekçiyi temsil etmediğini, asgari ücretin de en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini" belirtti.

Aksa’nın kamulaştırılması gerektiğini söyleyen Ersoy, 15 yaş altı olan soyut becerisi gelişmemiş çocuklara, belirli bir dinin, belirli bir mezhebine yönelik verilen din dersinin "çocuk istismarı" olduğunu da ifade etti.

