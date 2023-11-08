Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği 9-11 Kasım tarihleri arası KKTC’de panel gerçekleştirecek

Kıbrıs Türk Memur Sendikası’ndan (Memur-Sen) verilen bilgiye göre, toplantı Grand Pasha Otel Lefkoşa’da KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde “Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu panel şeklinde icra edilecek.
UAESEB ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan başkanlığında yapılacak toplantıya KKTC, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Irak, Kuzey Makedonya, Kosova, Romanya ve Özbekistan sendikalarından temsilciler katılacak.
Etkinlik çerçevesinde “Çocuklar için Kıbrıs Türk Tarihi” ve “Fotoğraflarla Kıbrıs Türklüğü” adlı kitapların tanıtımı da yapılacak.
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