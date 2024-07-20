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Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi’nden 20 Temmuz mesajı

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Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50.yıl dönümünü kutladı.

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Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi’nden 20 Temmuz mesajı
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20 temmuz Barış Harekatı’nı Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin taçlandırıldığı, özgürlüğüne kavuştuğu gün olarak tanımlayan Yusuf, “Emperyalist güçlerin desteklediği Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunan yapma emellerine, eli kanlı EOKA teröristlerinin Megali İdea ve Enosis rüyasına, bu anlamlı günde Mücahit ve Mehmetçiğin  muhteşem zaferiyle son verilmiştir” ifadelerini kullandı.
 
Macit açıklamasını şöyle sürdürdü:
 
“Bağımsız Devletimiz KKTC'nin temelleri ve adada iki ayrı devlete dayalı  çözümün coğrafi zemin ve temeli bu şanlı günde atılmıştır.  Emperyalist AB ve ABD’nin ‘Kıbrıs’ta iki devletin varlığını asla kabul etmeyeceğiz’ açıklaması safsatadır ve Türk tarafını bağlamamaktadır.
 
Batı’dan yüz bulan Rum lider Hristodulidis’in hedefi, Kıbrıs Türklerinin bu devlete azınlık olarak yamalanacağı bir Rum devleti kurmaktır. Bu hedefle yaratılmak istenen uyduruk "tek-birleşik Kıbrıslı milleti" Kıbrıs Türkü’nün sonudur.
 
Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 ve 2023 yıllarında BM Genel Kurulunda KKTC’nin tanınması için yaptığı çağrılar ileriye taşınmalıdır.
 
18 Temmuz günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy birliği ile onaylanan ‘Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50.Yıl Dönümü’ başlıklı tezkere ile KKTC’nin tanınması çağrısı yapılmış olması ve iki devlete dayalı milli siyasetimize destek verilmesi fevkalade olumlu bir adımdır.
 
Gözlemci üyesi olduğumuz Türk Devletleri Teşkilatı(TDT) üyesi kardeş ülkelerle sosyal,siyasi, kültürel, sportif, ve benzer alanlarda ilişkileri geliştirmeli, temasları artırmalıyız.
 
Maraş Vakıf toprağıdır ve kesinlikle Rum’a iadesi söz konusu olmamalıdır. Eski sakinlerin, arzu etmeleri halinde, KKTC idaresinde geçmişte işgal ettikleri mülklere kiracı olarak dönmelerinde ise sakınca yoktur.
 
BM Genel Sekreteri Guterres’in Kişisel Temsilcisi Holguin’in taraflar arasında ortak zemin arayışı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Holguin’in 6 ay ile sınırlı olan ve ay başında sona eren görev süresini uzatma girişimlerine müsaade edilmemelidir. Guterres vakit kaybetmeden 60 yıla yakın süren müzakerelerin başarısızlığını ilan etmelidir.
 
Kıbrıs Türkünün self determinasyon-kendi geleceğini belirleme- hakkından taviz verilmeyecektir.Sonsuza dek KKTC, sonsuza dek Anavatan…”
 
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